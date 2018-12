Ultimi regali, scambi di auguri e aperitivi natalizi: il Murattiano invaso nella mattinata della Vigilia

Il meteo sereno che sta accompagnando la mattinata ha avuto il suo merito, senza dubbio, ma anche senza il sole difficilmente i baresi avrebbero rinunciato al tradizionale giro in centro per la Vigilia di Natale. E così a partire dalla tarda mattinata le strade del Murattiano sono state invase da centinaia di persone, a partire dalle vie dello shopping - via Sparano e via Argiro - per i regali last minute o semplicemente per curiosare tra le vetrine.

Nonostante l'ordinanza che imposto la stretta a musica e bottiglie di vetro , nessuno ha voluto rinunciare a uno scambio di auguri, magari accompagnato da un aperitivo o un caffé con gli amici. Locali pieni, infatti, anche in corso Vittorio Emanuele e in piazza del Ferrarese, dove sono ancora presenti gli stand dei mercatini artigianali. E se siete amanti di musica e spettacoli, date un'occhiata al programma di eventi che coinvolgeranno il Murattiano sia oggi che domani.