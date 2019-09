Tre giorni di visite oculistiche gratuite in Fiera: l'iniziativa dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti

Tre giorni di visite oculistiche gratuite in Fiera del Levante. È l'iniziativa pensata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Puglia in collaborazione con la Clinica Oculistica del Policlinico di Bari e il Centro C.E.R.V.I.(Centro di Educazione e Riabilitazione Visiva per Ipovedenti). Il 20, 21 e 22 settembre sarà così attivata vicino all'ingresso monumentale della Campionaria presente un'Unità mobile oftalmica, attrezzata con strumentazioni medico-oculistiche.

L'obiettivo è sensibilizzare i visitatori al tema della prevenzione delle patologie oculari, offrendo al contempo screening gratuiti di primo livello. "Difendere un bene prezioso quale è la vista, è fondamentale, è un patrimonio che va tutelato - spiegano dall'Unione - L’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha evidenziato che la salute visiva deve ricevere un’adeguata attenzione all’interno dei Sistemi Sanitari Nazionali. Sono circa 3 miliardi in tutto il mondo le persone afflitte da gravi problemi oculari, esseri umani ai quali si deve garantire l’accesso a cure tempestive e di qualità".