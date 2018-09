Estate di novità per i viaggiatori: Ryanair lancia nel 2019 i voli per Bordeaux, Budapest e Praga

Ryanair aggiunge un + 3 alla sua offerta di voli dall'aeroporto di Bari per la prossima estate. Il vettore low cost ha anticipato le tre nuove rotte che partiranno dal Karol Wojtyla a partire dai mesi caldi: Bordeaux, Budapest e Praga, portandola le rotte totali a 27. Per tutte e tre le tratte saranno inizialmente previsti due voli a settimana, a cui si aggiungeranno i due verso la città tedesca di Memmingen, rotta raggiungibile però solo da Brindisi (sempre a partire dall'estate).

"La nostra programmazione estate 2019 - spiega John F. Alborante, sales & marketing manager Italia di Ryanair - permetterà di trasportare 2,2 milioni clienti p.a. da/per l’aeroporto di Bari alle migliori tariffe basse, a testimonianza della nostra continua crescita di traffico, turismo e posti di lavoro a Bari".

Soddisfatto della novità il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti: "La rotta proposta è di sicuro interesse sia per l'incoming che per l'outgoing - spiega - perché c'è complementarità tra l'eccellenza vinicola dell'Aquitania, i suoi paesaggi di dune bianche giganti e città d'arte, con i nostri borghi storici, le tradizioni culinarie che ti riportano all'origine, il mare. Un'offerta fatta per persone che vogliono essere pionieri nella conoscenza di terre non affatto scontate e ovvie. Queste sono Puglia e Aquitania".