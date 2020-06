Bari e Lussemburgo più vicine dopo l'emergenza covid: dal 16 riprendono i collegamenti aerei

Dal prossimo 16 giugno Bari e Lussemburgo torneranno ad essere più vicine con la ripresa del volo della compagnia di bandiera del Granducato, Luxair. Il collegamento sarà attivo ogni martedì e venerdì.

“Con la ripresa dell’operatività di Luxair si completa la rete dei collegamenti internazionali che interessa tutte le principali destinazioni europee - ha dichiarato Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia -. Il Lussemburgo, è una destinazione importante e strategica per la regione Puglia non solo sotto il profilo dell’offerta turistica - soprattutto verso quei mercati che hanno una maggiore capacità di spesa - ma anche in funzione delle esigenze di una clientela business che ha necessità di collegamenti diretti con il Paese sede di importanti realtà della finanza internazionale e di istituzioni comunitarie. Siamo lieti della ripresa del collegamento che risponde alle numerose richieste della nutrita comunità di pugliesi residenti nel Granducato che, anche in vista della stagione

estiva, ha auspicato il riavvio del volo che per essa rappresenta una preziosa occasione per mantenere vivi e solidi i legami con la propria terra di origine”.