Un nuovo volo Bari-Madrid per l'estate: dal 1° luglio il collegamento Iberia Express

Partirà ufficialmente lunedì prossimo, 1° luglio, il nuovo collegamento Madrid-Bari operato da Iberia Express. Il collegamento, che resterà attivo sino al 13 settembre, avrà due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì.

Lunedì 1° luglio, in aeroporto l'arrivo del volo inaugurale, previsto per le 15.0, sarà salutato come da tradizione con il passaggio dell’aeromobile sotto i getti di acqua dei vigili del fuoco. Prevista anche l'esibizione di una street band locale che accoglierà i passeggeri insieme ai rappresentanti di AdP.