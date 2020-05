Bari e Tirana più vicine: in arrivo un nuovo volo WizzAir con 4 frequenze settimanali

Dal prossimo 1° luglio Bari e Tirana saranno più vicine con un volo WizzAir. La compagnia aerea opererà con quattro frequenze settimanali, (ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica). I biglietti sono già in vendita sul sito del vettore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Si va man mano arricchendo – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti - l’offerta dagli aeroporti pugliesi per la stagione estiva. L’annuncio di questo nuovo volo operato da WizzAir, primo vettore ad aver ripreso i collegamenti internazionali in Puglia con il Bari - Sofia, è motivo di soddisfazione e rappresenta un segnale di ripresa per le attività di linea dei nostri scali. Ma non solo. Il nuovo collegamento con l’Albania, terra da sempre vicina alla Puglia, migliorerà la mobilità tra le due sponde dell’Adriatico, consentendo – ha concluso il presidente Onesti - ai tanti cittadini pugliesi e albanesi che hanno interessi economici o di studio di tornare a condizioni di normalità”.