In centro l'appuntamento con 'Volontariato in Corsa': lungomare chiuso al traffico

Da piazza del Ferrarese a parco Perotti e ritorno: si terrà domenica 16 giugno 'Volontariato in corsa', la corsa non competitiva, su un circuito cittadino di 5 km, organizzata dal CSV San Nicola nell’ambito della XIII edizione di Volontariato in Piazza. La partenza è fissata alle ore 10 da piazza del Ferrarese. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il lungomare resterà chiuso al traffico in un tratto domenica mattina, ma sono previste anche altre limitazioni al traffico.

In particolare, dalle ore 5 del 15 giugno alle ore 16 del giorno 16 giugno e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di sosta - zona rimozione sul lungomare Imperatore Augusto, lato terra, per un tratto di mt. 20 circa, a partire da via Genovese in direzione del Fortino;

Domenica 16 giugno:

1. dalle ore 5 alle ore 14 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di sosta - zona rimozione sulla piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi);

2. dalle ore 9.30 alle ore 12 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di transito, sulle seguenti strade e piazze:

a. piazzale IV Novembre;

b. lungomare A. Di Crollalanza;

c. piazza A. Diaz, esclusivamente per la carreggiata prospiciente il mare compresa tra il lungomare sen. A. Di Crollalanza e il lungomare N. Sauro;

d. lungomare N. Sauro;

e. piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra il lungomare N. Sauro e il lungomare Perotti;

f. lungomare Perotti (carreggiata lato mare);

g. corso Trieste (carreggiata lato mare).