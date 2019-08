'Wiki loves monuments' sbarca in Puglia: caccia agli scatti più belli con il concorso di Wikipedia

Un concorso da record, che guarda anche alla Puglia: parte il primo settembre il contest fotografico 'Wiki Loves Monuments', entrato nel Guinness dei Primati per numero di scatti e promosso nel Bel Paese da Wikimedia Italia. A partire da quest'anno, è stato inserito anche un concorso regionale pugliese: 'Wiki Loves Puglia', realizzato in collaborazione con l'associazione cine-fotografica Kaleidos.

La premiazione dell'edizione regionale è in programma il 21 dicembre, nella Sala del Colonnato della Città Metropolitana di Bari, in concomitanza con l'inaugurazione della mostra delle foto vincitrici del concorso, che resterà aperta fino al 31 gennaio 2020. La competizione internazionale, giunta all'ottava edizione in Italia, è aperta a chiunque voglia fotografare gli oltre 10mila monumenti autorizzati quest'anno dai numerosi enti pubblici e privati che hanno aderito al concorso, concedendo ai cittadini la possibilità di caricare sulle piattaforme wiki le loro fotografie con licenze libere Creative Commons, che ne permettono l'elaborazione e la diffusione gratuita.