VIDEO | A passo di danza nelle Grotte di Castellana: il videoriassunto del World Dance Movement

Workshop e spettacoli in tante location indoor e all'aperto. E non poteva mancare il sito carsico della città che li ospita: le Grotte di Castellana. È il festival internazionale di danza 'World dance movement', che fino al 28 luglio ospiterà workshop ed esibizioni dei più svariati generi - dal Funky all'Hip Hop, passando per la classica e la danza aerea - con maestri internazionali. La prima delle tre settimane di lezione è passata, ecco il videoriassunto pubblicato sulla pagina Facebook del World Dance Movement.