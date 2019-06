Korian residenza Villa Giovanna celebra la giornata mondiale contro i maltrattamenti sugli anziani con l'evento “Diamo voce in un abbraccio”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Basta un abbraccio di 20 secondi per regalare all’organismo buonumore e sollievo, con benefici riconosciuti anche dalla scienza. Ecco perché, in occasione della Giornata Mondiale contro i maltrattamenti sugli anziani, in programma il 15 giugno, la Residenza Villa Giovanna di Bari di Korian Italia, azienda leader nell’offerta di servizi per l’invecchiamento di qualità, sostiene il progetto AbbracciAMOci e organizza l'evento “Diamo voce in un abbraccio”. Un evento unico per una giornata speciale I partecipanti all'evento avranno il piacere di ascoltare la splendida voce della giovanissima Sonia Caselli, accompagnata dalle note della chitarra del Prof. Gianfranco Gabriele, noto musicista del panorama pugliese. I due artisti daranno vita a un'esibizione chitarra e voce e reinterpreteranno brani indimenticabili di mostri sacri della musica mondiale come Etta James, Aretha Franklin e Gloria Gaynor, solo per citarne alcuni. Dopo questa parentesi musicale, alcuni membri dello staff di Residenza Villa Giovanna dedicheranno un momento di lettura di alcune poesie sul tema del maltrattamento, con l’obiettivo di sensibilizzare il personale, gli ospiti ed i loro familiari attraverso una campagna di comunicazione emozionale. Il progetto “AbbracciAMOci” Oltre all'evento “Diamo voce in un abbraccio”, il 15 giugno, a Villa Giovanna, così come in tutte le residenze di Korian Italia, sarà presente uno spazio dedicato al Percorso degli Abbracci che veicolerà tutti i significati di questo gesto semplice, ma incredibilmente potente, con immagini e frasi di forte impatto. Alla fine del percorso i partecipanti verranno invitati a farsi fotografare sullo sfondo di un backdrop ispirato alla campagna AbbracciAMOci e riceveranno delle cartoline ricordo con le foto scattate con Polaroid. A concludere l’evento sarà una piccola merenda, ulteriore occasione per “coccolarsi”, ma anche per scattare le foto finali degli abbracci simultanei. L'appuntamento è per sabato 15 giugno 2019 alla Residenza Villa Giovanna di Korian Italia, a partire dalle ore 10.30 fino alle 11.30