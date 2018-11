Bari, getta la maschera...per Natale regala abbracci!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Bari, Il 16 dicembre scendi in piazza e regala un abbraccio! Questo Natale abbracci gratis per tutti!

Un abbraccio non costa nulla e rappresenta un dono davvero prezioso anche tra sconosciuti. I benefici di un abbraccio sono davvero numerosi.

Gli abbracci, ad esempio, aiutano ad abbassare i livelli di stress, a rafforzare l'autostima e a ritrovare la calma. I ragazzi di Abbracci Gratis Italia Free Hugs ti invitano a scendere nelle piazze e lungo le strade delle città italiane aderenti, per regalare un abbraccio. Partecipazione anziché indifferenza! Empatia anziché rabbia! Ecco ciò che gli abbracci possono esprimere per porre le basi di un mondo nuovo, che risulti davvero in sintonia con noi stessi, con i nostro sogni e con i desideri di chi ci circonda!



Abbracci Gratis Italia Free Hugs invita tutti a regalare abbracci in occasione del Natale il prossimo 16 dicembre 2018. La novità di quest'anno è poter partecipare e abbracciare "mascherati" da personaggi di cartoni animati...e ritornare, così, un po' bambini!



Se volete, potete portare con voi :



1) cartelli su cui scriverete: "Dono Abbracci", "Abbracci Liberi", "Abbracci Senza Costo", "Regalo Abbracci", "Abbracci Gratis", "Abbracciamoci" e altre frasi a vostra scelta;



2) maschera o vestito di un personaggio animato ( facoltativo );



3) una fascia per l'abbraccio bendato ( facoltativo ).



Ecco non serve altro, ma soltanto raccogliere il coraggio per trascorrere un 16 Dicembre davvero diverso dal solito. Offrire abbracci gratis è uno dei tanti modi per rendere concreto il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo!

Referente:

Isabella Spada

Email : isabellaspd@gmail.com / info@agebeo.it

Tel : 0805593527 / 3286685783

Raffaella Cimmarusti, Addetta alla Comunicazione “Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus”, Redattrice “Bari Connessa”, Speaker Producer Regista “Radio Amicizia inBlu”