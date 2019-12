Arance tutta la vita! La miglior prevenzione contro raffreddore, febbre, malanni di stagione

Da novembre a febbraio si possono gustare delle ottime arance e preparare delle marmellate gustose per dolci e crostate. E' il frutto invernale per eccellenza, un agrume che appartiene alla famiglia delle Rutacee, insieme ad altri frutti affini come il cedro, il mandarino, il pompelmo e il limone.Le arance sono gli agrumi più amati nella nostra regione e solitamente vengono consumati dopo pranzo oppure utilizzate per spremute e succhi a colazione, ottime anche semplicemente come frutti freschi.

Origini

Le arance sono originarie della Cina e del sud-est asiatico e vennero importate in Europa nel XIV secolo da marinai portoghesi: infatti in passato questo frutto era appunto chiamato ‘portogallo’ e questo nome si è mantenuto nel tempo fino ai nostri tempi in diverse lingue come ‘portocali’ in greco, portokall in albanese e burtuqal in arabo. Il nome arancia così come noi lo conosciamo noi ha origini persiane: ‘narang’, che significa frutto prediletto dagli elefanti.

l’Italia è la terra delle arance, esistono infatti circa 20 varietà, e tra queste le più famose sono quelle siciliane che sono in cima alla classifica per qualità e caratteristiche.

Quale modo migliore per iniziare la giornata se non con una spremuta di arancia fresca? Sicuramente è la migliore terapia naturale, preventiva, per evitare raffreddore, febbre, malanni stagionali. E questo grazie all’enorme quantità di vitamina C che assicurano al nostro organismo. Vediamo insieme i numerosi benefici delle arance sul nostro organismo

Benefici

Considerate frutti benefici per la salute le arance fanno davvero bene perchè ricche di vitamina C, utile nella prevenzione del raffreddore e dei malanni stagionali e nel rafforzare il sistema immunitario oltre che contribuire all’assorbimento del ferro contenuto nei cibi vegetali.

Le arance sono un potente anticancro: aiutano a contrastare alcuni tipi di tumori e poichè ricche di potassio sono considerate benefiche per il cuore e la circolazione. Hanno inoltre proprietà antiossidanti, rinfrescanti e astringenti.

Ricche di fibre aiutano ad alleviare la stitichezza e stimolano l’apparato digerente aiutandolo ad eliminare le tossine. Proteggono inoltre gli occhi e la vista perchè sono ricche di carotenoidi.

In 100 grammi di arance che mangiamo sono contenuti circa 53,2 mg di vitamina C. Tra i distributori di vitamina C oltre alla arance troviamo, limoni, mandarini, kiwi, fragole, pesche e albicocche.

Inoltre alcuni studi avrebbero confermato che nelle arance rosse di Sicilia ci sarebbe un particolare gene utile nella prevenzione dell’obesità e delle malattie cardiache. Tutto questo è dovuto alla presenza delle antocianine: proteggono il nostro Dna dallo stress ossidativo e quindi dai processi degenerativi e dall’invecchiamento precoce.

Consigli

Per la nostra salute è davvero consigliato un uso giornaliero di arance e spremute e la raccomandazione è quella di scegliere sempre arance non trattate, magari biologiche o acquistate da un un coltivatore di fiducia.