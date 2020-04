La Borragine: la pianta selvatica dai fiori blu ricca di vitamina C

E' un erba aromatica (nome latino Borago officinalis) nota soprattutto per il contenuto di vitamina C (in 100 g di erba ci sono 30 mg di acido ascorbico) e per la forte presenza di acidi grassi monosaturi (acido gamma-linoleico, acido grasso essenziale omega 6): oggi parliamo della pianta della Borragine.

Possono essere consumati sia le foglie (che di solito si raccolgono durante il periodo primaverile) che i fiori. Spesso l'infuso di foglie e semi di borragine viene utilizzato nella medicina tradizionale per aumentare la produzione di latte nelle donne che allattano al seno.

Borragine - Benefici

La Borragine cresce in tutto il bacino mediterraneo ma è originaria dell'Oriente. E' ricca di proprietà e ha numerosi benefici sulla nostra salute:

vitamina C: grazie alla sua presenza la borragine è alleata del sistema immunitario e della lotta ai radicali liberi

vitamina B6: alleata per l'efficienza del metabolismo

oltre alla vitamina C sono presenti come antiossidanti la vitamina A e manganese

presenza di potassio: minerale fondamentale per la salute del cuore; i fiori in particolar modo sono caratterizzati dalla presenza di fitoestrogeni, molto utili per riequilibrare gli ormoni sessuali femminili

presenza di folati: sono utili durante la gravidanza per il corretto sviluppo del sistema nervoso

calcio, fosforo e magnesio: importanti per la salute delle ossa

contenuto di acidi grassi ed omega-6: aiutano la salute del cuore e la risposta infiammatoria dell'organismo

quando viene assunta in grandi quantità può avere effetto diuretico

Consigli

La borragine può interferire con i farmaci anticoagulanti e antiaggreganti, con gli anestetici e, in misura minore, con i farmaci antinfiammatori non steroidei. Per questo motivo è sempre consigliabile chiedere al proprio medico di famiglia prima di consumarla.