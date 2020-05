Cremor tartaro, da lievitante a prodotto per l'igiene della casa: gli innumerevoli usi dell'ingrediente naturale

Ciambelle, torte salate, pizze e pane....si usa come lievitante naturale nella preparazione di diversi cibi ed è un sale di potassio dell'acido tartarico, un acido organico che si trova in diverse piante: oggi parliamo del bitartrato di potassio o meglio conosciuto con il nome di cremor tartaro. Si presenta come una polvere bianca inodore e insapore, ed è molto utilizzato in cucina dagli appassionati dei lievitati.

Come si usa

Il cremor tartaro è generalmente conosciuto e utilizzato come un lievitante naturale e sostituisce il comune lievito chimico nella preparazione di impasti sia dolci che salati. Unito al bicarbonato di sodio, conferisce agli impasti un maggiore lievitazione rendendoli più soffici e leggeri ed è anche un ottimo stabilizzante per la preparazione degli albumi montati a neve e della panna montata.

Vantaggi

Non essendo un lievito ma un sale acido è un ingrediente innocuo per chi soffre di allergie o intolleranze ai lieviti e ottimo per i celiaci perchè privo di glutine. E' un ingrediente assolutamente naturale perchè non contiene gli stabilizzanti di origine animale presenti nei lieviti chimici, come l’E470a. Proprio per questo assunto anche da chi segue una dieta vegetaria e vegana.

Essendo un elemento naturale è privo di aromi vanigliati come nel caso del lievito chimico Rende gli impasti morbidi e leggeri non solo in riferimento alla lievitazione ma anche per la digestione eliminando quel senso di gonfiore epesantezza. Inoltre agisce all'istante grazie alla reazione del sale con il bicarbonato sciolti in acqua rilasciando anidride carbonica.

Gli usi del cremor tartaro non finiscono qui. Oltre ad essere usato in cucina è un otimo ingrediente per la preparazione di detersivi naturali e compatibili con la nostra salute e l'ambiente. E' infatti un grande alleato per la pulizia della casa, nell'eliminare le macchie più resistenti dai vestiti, efficacie nel ravvivare i capi bianchi, scrostare le pentole in acciao e rame e donare la originale lucentezza, e per i pavimenti in ceramica.