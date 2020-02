I carboidrati la sera fanno ingrassare? Non è proprio così, parola degli esperti

''Attenti, mangiare un bel piatto di pasta la sera fa ingrassare!'', questo è quello che comunemente si sente dire da chi ha la convinzione che i carboidrati consumati danneggino la linea. In realtà per gli esperti dell'Istituto superiore di sanità (Issalute.it), invece, si tratta di una formulazione errata: i carboidrati si possono mangiare in qualsasi momento della giornata ma ciò che conta sono le quantità che se ne introducono quotidianamente e di quante calorie totali si compone la nostra dieta.

Un’alimentazione equilibrata ha alla base delle regole molto semplici e importanti ossia:

non mangiarne pane, pasta e riso più del dovuto;

consumare porzioni di carboidrati adeguate al proprio fisico, all'età e all'attività fisica svolta;

evitare condimenti elaborati, ricchi di grassi e difficili da digerire.

La convinzione che i carboidrati debbano essere esclusi dalla dieta, o che sia meglio assumerli durante il giorno e non la sera, è priva di fondamenta.

Consigli

Gli specialisti consigliano di non consumare pasti troppo abbondanti e di non mangiarli in tarda serata con il rischio di andare poi subito a letto perchè l’energia in eccesso acquisita viene più difficilmente bruciata ed ha maggiori probabilità di essere accumulata sotto forma di grasso corporeo.

Vietato mangiare pasta la sera? Una fake news

Ricordiamo che i carboidrati se assunti prima di andare a dormire e in assenza di grosse attività fisiche, aumentano le probabilità di essere trasformati in grasso, ma è vero anche che il consumo energetico durante il sonno non è poi così diverso da quello di un’attività mattiniera sedentaria, come lo stare seduti ad una scrivania davanti a un computer.

Anzi, per chi la notte ha difficoltà a dormire, una cena a base di carboidrati sembra possa favorire il riposo notturno, stimolando la produzione di serotonina (l’ormone del benessere) utile per andare a dormire più rilassati e sazi. In realtà, i carboidrati non fanno necessariamente ingrassare e questo non cambia in base al momento in cui vengono consumati: si ingrassa principalmente per un eccesso di calorie introdotte e per una errata distribuzione di nutrienti rispetto al fabbisogno dell’organismo. Se si mangia più del necessario l’aumento di grasso corporeo è indipendente dalla composizione della dieta: a contare sono, infatti, le calorie totali.

Quanti carboidrati assumere in un giorno?

Allo stesso modo, una corretta quantità di calorie calcolata sul fabbisogno energetico personale e distribuita nelle giuste percentuali di nutrienti, non determina un aumento di peso, indipendentemente dal momento in cui vengono consumati alcuni alimenti rispetto ad altri, ribadiscono gli esperti. Chiaramente, la quantità di carboidrati da assumere ogni giorno varia da persona a persona; generalmente, dovrebbe ammontare circa al 45-60% delle calorie giornaliere assunte ed è sicuramente importante non eccedere. Tuttavia, più che porre attenzione al 'quando' si mangia è importante pensare al 'come' e 'cosa' mangiamo, stando attenti a seguire un’alimentazione corretta ed equilibrata. Non è, dunque, sconsigliato assumere carboidrati di sera, né essi rappresentano alcun pericolo per la nostra linea, se non in presenza di diverse prescrizioni mediche.