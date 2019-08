Dolce al palato e ricco di proprietà: i benefici del fico

Il fico, frutto antico e tipico della stagione estiva. Ne esistono tantissime varietà, con diverse forme e colori. Sono frutti deliziosi, dal sapore unico e inconfondibile. Si consumano solitamente a fine pasto come un dolcetto da pasticceria. In questo piccolo frutto sono racchiuse numerose proprietà nutrizionali ma, ricordate, è sempre meglio non abusare perchè sono un concentrato di zuccheri.

Calorie dei fichi. In 100 grammi di fichi troviamo circa 50 calorie che non superano di molto quelle di altri frutti freschi. Sicuramente se parliamo di fichi secchi allora saliamo con le cifre: a differenza di fichi freschi, i fichi secchi apportano al nostro corpo 249 calorie ogni 100 grammi di prodotto.

Dopo aver parlato delle calorie passiamo adesso ad esaminare le numerosissime proprietà in essi contenute.

Proprietà e benefici dei fichi

Fibre. I Fichi sono frutti consigliati a chi soffre di stitichezza o ha problemi intestinali perchè ricchi di fibre, rappresentano infatti dei veri e propri dei lassativi naturali. Sono molto efficaci, soprattutto a stomaco vuoto.

Fonte di energia. Zuccheri, vitamine e sali minerali li possiamo trovare nei fichi . Essi infatti sono una riserva di energia naturale soprattutto per chi fa sport.

Calcio.I fichi sono ricchi di calcio e di altri minerali, per questo un consumo regolare, associato ad una sana alimentazione e a un po’ di attività fisica, assicura una buona salute delle ossa, così come anche quella dei denti.

Antiossidanti. I fichi, sempre se associati ad un’alimentazione generalmente equilibrata e a stili di vita sani, sono davvero salutari per il nostro corpo perchè contengono polifenoli, antiossidanti naturali. Contribuiscono inoltre a mantenere giovani le cellule del nostro corpo e aiutano a prevenire diversi tipi di tumori tra cui seno, colon e prostata.

Glicemia. Nonostante siano zuccherini, la presenza nei fichi di sali minerali come potassio e magnesio contribuisce a tenere sotto controllo la glicemia. Le foglie di questi frutti in particolare sono una medicina naturale per contrastare l'innalzamento glicemico dopo i pasti.

Donne in gravidanza. Che siano freschi o sechi rappresentano un ottimo spuntino durante i nove mesi di gravidanza, quando aumenta il fabbisogno del corpo di vitamine e sali minerali. Poichè ricchi di calcio sono un apporto utile al nascituro per sviluppare correttamente spina dorsale e ossa.