Salute a tavola con i kiwi: tutto sui frutti ricchi di vitamine

I Kiwi sono frutti ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti. Li troviamo sulle nostre tavole generalmente da gennaio fino al mese di maggio. Sono originari della Cina, considerati un tempo una vera prelibatezza dagli imperatori cinesi oltre che per il loro uso ornamentale. Alla fine del Novecento arrivarono anche in Europa.

I Kiwi hanno un sapore acidulo e pungente ma sono anche molto rinfrescanti. Solitamente si mangiano tagliandoli a metà e scavandoli con un cucchiaino, come si fa per un gelato in coppetta. Si possono anche tagliare a fette e preparali con una spolverata di zucchero semolato.

Costituiti per l'80% da acqua e per l'11% da carboidrati, contengono le vitamine del gruppo B come B1 e B2. In 100 g di kiwi troviamo 84,6 di acqua, 9 di carboidrati e 2,2 di fibra (totale 44 kcal).

Hanno inoltre un alto contenuto di fibre che aiutano a regolarizzare l'intestino e sono ricchi di antiossidanti che prevengono problemi cardiaci e tumorali.

Proprietà nutrizionali

Il kiwi è un frutto ricco di vitamine D, C, E, B, K; potassio, magnesio, acido folico, zinco, calcio, rame, ferro e fibre. Ideale anche per la dieta, l'apporto calorico è molto basso: 44 kcal per 100 g circa; questo perché è costituito da circa l'84% di acqua e il 9% di carboidrati e da tracce di grassi e proteine.

Benefici

Consumare kiwi è molto vantaggioso e comporta diversi benefici per la salute del nostro organismo, eccone, ad esempio, 7 molto importanti: