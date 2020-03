Latte di avena, un' alternativa salutare a latte vaccino: tutti i benefici della bevanda vegetale

Molte persone lo usano in alternativa al latte vaccino perchè risulta molto più digeribile e un ottimo alimento per la dieta vegana: oggi parliamo del latte di avena.

Il latte di avena è una bevanda che può essere consumata sia calda con del caffè o del cioccolato, che fresca magari in abbinamento a frutta fresca e secca e cereali.

Per chi non ha molto tempo a disposizione può acquistarla nei supermercati come prodotto già pronto oppure prepararla direttamente a casa con un procedimento che vede l'impiego di acqua, fiocchi di avena e l'ausilio di un frullatore.

Se volete preparare il latte di avena fatto in casa occorre mettere 6 cucchiai di fiocchi di avena (60 g) nel frullatore, aggiungere 4 tazze di acqua (1 litro) e frullare bene fino ad ottenere un liquido biancastro che poi dovrete filtrare utilizzando una maglia o un tessuto. Ecco che il vostro latte di avena sarà pronto per essere consumato magari addolcito con del miele naturale.

I benefici

Sono tanti i benefici racchiusi in questo alimento vegetale. Vediamo insieme:

Il latte di avena è Il latte di avena è un alimento che dà un forte senso di sazietà e regola l’appetito, per questo consigliato al mattino.

e regola l’appetito, per questo consigliato al mattino. E' un alimento che regola gli apporti di zucchero. E' importante soprattutto per le persone diabetiche perchè in grado di controllare il glucosio nel sangue.

nel sangue. I problemi intestinali spesso portano a costipazione e bere latte di avena è molto utile per regolare la flora poichè contiene una buona quantità di fibre vegetali e contribuisce ad idratare l'organismo.

e contribuisce ad idratare l'organismo. Poichè fornisce all'organismo un senso di sazietà è spesso abbinato a diversi alimenti e aiuta a regolare il transito intestinale facilitando anche la digestione

Il latte di avena inoltre contiene una buona dose di grassi insaturi come omega 3 e 6 , abbassa quindi il colesterolo cattivo (LDL) e i trigliceridi. Migliora la salute cardiovascolare, prevenendo l’accumulo di grasso nelle pareti arteriose.

, abbassa quindi il colesterolo cattivo (LDL) e i trigliceridi. Migliora la salute cardiovascolare, prevenendo l’accumulo di grasso nelle pareti arteriose. Il latte vaccino spesso provoca problemi gastrici o intestinali, mentre il latte di avena è digeribile perchè lo stomaco è dotato degli enzimi necessari per digerirlo, per cui è fortemente consigliato per chi ha problemi di pesantezza.

Il latte di avena inoltre contiene anche una buona quantità di vitamina B utile per stress e ansia e viene consigliato anche a fine giornata prima di andare a letto soprattutto per chi soffre di insonnia o altri disturbi del sonno.

utile per stress e ansia e viene consigliato anche a fine giornata prima di andare a letto soprattutto per chi soffre di insonnia o altri disturbi del sonno. Poichè si tratta di una bevanda vegetale contiene le proteine ​​utile alla muscolatura: è consigliato per chi pratica sport e soffre di crampi notturni ma anche per chi passa molto tempo seduto alla scrivania per ridurre le contratture.

e soffre di crampi notturni ma anche per chi passa molto tempo seduto alla scrivania per ridurre le contratture. Contiene la giusta quantità di potassio , zinco e magnesio , che insieme ad altri nutrienti rafforzano le ossa.

, e , che insieme ad altri nutrienti rafforzano le ossa. Infine per chi cerca di perder peso è la bevanda ideale perchè aiuta nella riduzione della ritenzione idrica ed è povero di grassi.