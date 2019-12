Lime e limone sono la stessa cosa? Differenze, proprietà e benefici

Ma il limone e il lime sono la stessa cosa? Ci sono ancora tanti dubbi in merito ma sicuramente possiamo affermare che il lime è un agrume dal gusto fresco, dall'aspetto completamente diverso dal comune limone che troviamo sulle nostre tavole. Differiscono anche per le proprietà.

La limetta, conosciuta appunto come lime (Citrus aurantifolia), è un albero di forma irregolare di 4-5 metri d’altezza della famiglia delle Rutaceae. A differenza di tutti gli altri Citrus, che sono piante subtropicali, il lime preferisce il clima dei tropici. Scopriamo le sue proprietà e i suoi benefici.

Proprietà

Il lime è un’ottima fonte di aminoacidi lisina, metionina e triptofano; e di minerali come calcio, fosforo, magnesio, ferro, zinco, rame, selenio, manganese e, soprattutto, potassio. Per tutte queste caratteristiche, è dunque un frutto ricco di antiossidanti, importanti per prevenire l’azione dei radicali liberi. Può essere utilizzato per le sue proprietà antinfiammatoria utile in caso di asma, artrite e mal di gola, ed inoltre, si può applicare sulla pelle in caso di infezioni. Agisce anche in caso di nausea e diarrea, ed ha qualità antisettiche.

Lime e limone, le differenze

Innanzitutto, il lime è meno ricco di vitamina C rispetto al limone, contiene meno proteine del limone e più carboidrati, mentre ha il doppio della vitamina A. Alcune differenze tra i due frutti sono facilmente visibili, il limone ha dimensioni maggiori ed è di colore giallo, il lime è più piccolo e di colore verde. Altre, invece, si riscontrano al momento dell’utilizzo e dell’assaggio, il succo del lime, infatti, ha una maggiore acidità, un sapore più aspro, mentre il succo del limone, anch’esso tendenzialmente acidulo, è però più ricco di zuccheri e conseguentemente risulta più dolce.

Benefici

Tra i numerosi benefici ricordiamo che il lime è un ottimo alleato per: