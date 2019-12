Liquirizia che bontà, ma senza esagerare! Tutte le proprietà e le controindicazioni

Possiamo mangiarla come come radice o come ingrediente base contenuta nelle più note caramelle: stiamo parlando della liquirizia. E' un ottimo alimento che ha numerosi benefici per la salute se assunto a dosi moderate. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Origini

"Liquirizia" è il nome con cui comunemente si indicano la Glycyrrhiza glabra, un'erbacea perenne originaria del Mediterraneo, e il succo estratto dalle sue radici. Se pestate e triturate, infatti, le radici - o stoloni - rilasciano una sostanza acquosa di sapore agrodolce, contenente acido glicirrizico, minerali e zuccheri, dalla cui evaporazione si ottiene una massa di colore nero, semisolida e foggiabile usata come dolciume oppure per aromatizzare la birra e varietà di tabacco o in farmacia.

La liquirizia ha infatti diverse proprietà e può essere utilizzata a fini terapeutici per:

Stomaco e intestino

La medicina orientale ne conosce da millenni le proprietà antispastiche, antinfiammatorie, mucoprotettive e cicatrizzanti per lo stomaco. La liquirizia è infatti indicata per facilitare la digestione e come protettore della mucosa gastrica, anche in caso di assunzione di farmaci gastrolesivi e nell’ulcera gastroduodenale. Contiene inoltre uno zucchero che ha azione lassativa e facilita lo svuotamento del colon.

Gola e bocca

L'azione antinfiammatoria e lenitiva della liquirizia, oltre a rendere l'alito meno pesante, contribuisce a sedare la tosse e a fluidificare le secrezioni. E' inoltre un valido aiuto contro le lesioni delle mucose della bocca e delle gengive.

Sistema cardiocircolatorio

L'assunzione prolungata di elevate quantità di glicirrizina induce ritenzione idrica e favorisce l’eliminazione del potassio, facendo aumentare la pressione arteriosa.

I medici ne sconsigliano quindi l'assunzione a chi soffre di ipertensione, insufficienza renale, ritenzione idrica, cirrosi epatica, diabete e anche alle donne in allattamento o che assumono la pillola anticoncezionale.

Avendo notevoli capacità diuretiche, inoltre, è preferibile non assumerla di sera o, comunque, prima di andare a dormire: la sua azione sulla pressione causa un incremento della funzione cardiaca e induce uno stato di maggiore attività fisica e mentale. Per l'attività diuretica, inoltre, potrebbe costringere ad alzarsi più volte durante la notte.

Se la liquirizia viene utilizzata a scopi terapeutici è decisamente preferibile utilizzare le apposite preparazioni, che riportano la quantità precisa di principi attivi contenuti.