Le nespole: frutti dissetanti e ricchi di proprietà benefiche per la nostra salute

Come le fragole e le ciliegie anche le nespole rappresentano i tipici frutti primaverili. Hanno un sapore dolce e sono molto succosi oltre che buoni. Originari della Cina sono diffusi in tutto il mondo e gli alberi da cui nascono li troviamo nelle nostre campagne da diverso tempo pronti a regalarci questi gustosi frutti non appena arriva la bella stagione.

Le nespole sono dei frutti dai numerosi benefici per la nostra salute e inseriti nelle diete a basso contenuto glicemico. Vediamo insieme perchè fanno bene al nostro corpo.

Proprietà e benefici delle nespole

Le nespole sono frutti di stagione dalle grandi proprietà benefiche per il nostro organismo.

Antitumorali: le nespole proteggono da varie forme di cancro, come quello al colon, perché sono ricche di fibre solubili che favoriscono il transito intestinale.

Proteggono il cuore: grazie all'alto contenuto di potassio, le nespole riducono i rischi di contrarre malattie cardiovascolari; inoltre, aiutano a tenere sotto controllo la pressione sanguigna e riducono i livelli di colesterolo nel sangue.

Proteggono i reni: grazie all'elevato contenuto di acqua, questi frutti stimolano la diuresi e proteggono i reni dalla formazione dei calcoli.

Favoriscono il rinnovamento cellulare: grazie alla presenza di importanti sali minerali, come manganese, magnesio, rame e ferro, le nespole se consumate regolarmente contribuiscono al rinnovamento delle cellule nel sangue.

Proteggono la pelle: grazie alla vitamina A contribuiscono a proteggere la pelle dall'invecchiamento.

Migliorano la vista: sempre grazie alla vitamina A, che protegge la retina tramite la sua azione antiossidante.