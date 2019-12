Benessere psicofisico: 5 atteggiamenti virtuosi per stare bene

Oggi si parla spesso di benessere psicofisico e di quanto sia difficile raggiungerlo. E' un equilibrio grazie al quale gli individui devono sentirsi a proprio agio nelle circostanze che si trovano a vivere. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMG) il benessere psicologico è quello stato che permette all'uomo di rispondere alle esigenze quotidiane, sfruttando pienamente le sue capacità cognitive ed emozionali. Grazie a queste stabilisce relazioni soddisfacenti e mature con gli altri e si adatta in maniera costruttiva alle condizioni esterne ed ai conflitti interni.

La nostra salute è quindi "uno stato complesso di benessere fisico, mentale e sociale, non solamente l'assenza di disagio o malattia".

Secondo lo studioso Carol Ryff, il benessere è un processo che comporta varie dimensioni in costante evoluzione dinamica e comprende vari aspetti. La studiosa americana, per misurare le sei dimensioni del benessere, ha proposto un questionario autovalutativo che prende in considerazione ed alla fine riesce a misurare i seguenti aspetti:

autoaccettazione

relazioni interpersonali positive

autonomia

controllo ambientale

crescita personale

scopo nella vita

Benessere psicologico: come raggiungere una maggior serenità

In sintesi, contribuiscono ad un maggior benessere psicologico :