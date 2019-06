Labbra carnose con un super effetto volume: i rimedi naturali

La bellezza del viso delle donne dipende da molti aspetti: la forma degli occhi, del naso e delle labra. Le labbra carnose sono piene, sensuali e desideratissime, ma non tutte hanno la fortune di averle. Se anche tu non sei naturalmente dotata di due morbidi maxi canotti, niente paura!

Dalla beauty routine al make up, passando per la ginnastica facciale, ecco le soluzioni fai da te per avere una bocca da copertina in modo naturale!

La beauty routine

Prendersi cura delle proprie labbra è il primo step per ottenere ottimi risultati: se sono nutrite e idratate, infatti, avranno un aspetto più salutare. Attenzione agli ingredienti: i prodotti che contengono paraffina, siliconi e petrolati sono da evitare, perché ammorbidiscono la pelle solo momentaneamente, per poi dare come risultato labbra ancora più secche. Opta per prodotti a base di emollienti naturali, come il burro di karité e gli oli vegetali.

È importante anche eseguire regolarmente degli scrub molto leggeri per ammorbidire le labbra, stimolare la circolazione ed eliminare la pelle morta, così da aiutare i prodotti idratanti ad agire e nutrire in profondità.

Ecco alcuni scrub che puoi preparare a casa con ingredienti naturali:

Scrub a base di zucchero di canna

Metti il dito nello zucchero e passalo sulle labbra bagnate con movimenti circolari massaggiando con delicatezza per 5 minuti (fermati quando avvertirai una sensazione di caldo). Sciacqua con acqua tiepida e applica un prodotto idratante e nutriente.

Scrub nutriente

Unisci allo zucchero di canna un cucchiaino di olio di oliva o di miele. Anche in questo caso, applica il composto sulle labbra bagnate massaggiando con delicatezza per 5 minuti, poi risciacqua bene le labbra con acqua tiepida e metti un prodotto lenitivo.

Scrub energizzante

Aggiungi allo zucchero di canna 5 gocce di olio di argan e della polvere di caffè, poi mescola il composto. Massaggia delicatamente sulle labbra e lascia agire un paio di muniti. Dopo aver sciacquato lo scrub potresti avvertire un leggero pizzicorio, dovuto alla circolazione del sangue.

Fitness per le labbra

Le labbra presentano un complesso sistema di muscoli e sono fortemente innervate e vascolarizzate: ecco perché la ginnastica facciale è un ottimo modo per allenarle e donargli volume. Prima di iniziare bevi un bicchiere d'acqua e applica un prodotto idratante, poi al via con gli esercizi!

Metti le labbra nella posizione del bacio per almeno 10 secondi, per 10 volte (se sei una fan della duck face sarai già a metà dell’opera!);

sarai già a metà dell’opera!); fai un grande sorriso tenendo labbra e denti chiusi, per almeno 15 secondi, poi porta le labbra in avanti a formare una “O”;

appoggia la mano sulla bocca e premi leggermente, allo stesso tempo schiocca un bacio rumoroso;

pronuncia la O e mantieni la posizione per 10 secondi, poi soffia come per spegnere delle candeline.

Effetto volume con il make up

Se vuoi avere labbra carnose e sensuali il make up è uno dei tuoi più grandi alleati. Preferisci sempre colori brillanti e lucidi alle tonalità più scure, che fanno apparire le labbra più piccole: il rossetto giusto può fare miracoli.

Inizia passando sulla bocca un primer o un correttore, assicurandoti di coprire anche i bordi; applica poi un rossetto nude e con la matita, di tonalità leggermente più scura, disegna il contorno appena sopra le labbra (basta un millimetro). Per ottenere un effetto naturale, parti dal centro, dove c’è l’arco di cupido, e sfuma verso l’esterno.

A questo punto, applica il rossetto scelto aggiungendo un tocco di gloss solo al centro delle labbra, per un effetto ottico ingrandente, oppure direttamente un colore labbra effetto plumping.