Tra cosmetici freschi e fatti a mano, il brand inglese Lush apre i battenti in via Sparano

Un nuovo marchio internazionale è pronto ad aprire i battenti in via Sparano a Bari: Lush, il brand inglese di cosmetici freschi e fatti a mano, apre il suo terzo punto vendita nel Sud Italia dopo Napoli e Marcianise (Caserta), proseguendo nella sua 'espansione' della presenza nel Belpaese. Il 32esimo store italiano sarà inaugurato venerdì 19 luglio alle 17.30 con la cerimonia del taglio dei knot wrap, i foulard in cotone biologico o materiale riciclato, alternativa sostenibile al packaging di Lush.

Il negozio di via Sparano si estenderà su 61 mq ed è progettato nel nome della sostenibilità e del rispetto dell’architettura locale. Gli arredi del negozio sono realizzati interamente a mano con legno di recupero proveniente da antichi fienili della Brianza; il sistema illuminotecnico è pensato nel pieno rispetto dell’efficienza energetica con un impianto di illuminazione LED; è stato mantenuto e preservato un tradizionale soffitto a volta in pietra, tipico della regione ed emblema della perfetta fusione tra tradizione locale e innovazione.