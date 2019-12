Macchie del viso: come tenerle a bada con rimedi naturali

Rughe, brufoli e macchie del viso possono essere i nemici per la bellezza della nostra pelle e tutti sappiamo quanto sia importante, soprattutto per una donna, avere un viso curato e bello. Questi segni antiestetici, che possono variare da chiari a scuri, colpiscono moltissime donne, ma con qualche piccolo accorgimento e avendo quotidianamente cura della nostra cute è possibile attenuarli. Ecco qualche rimedio naturale efficace per combattere le macchie del viso.

Cause

Le cause dell'insorgenza delle macchie al viso possono essere tante, tra queste ricordiamo:

l’invecchiamento cutaneo;

la cattiva cura della pelle;

un’esposizione eccessiva ai raggi solari;

il consumo di sigarette;

il consumo di determinati medicinali;

l’utilizzo di cosmetici che creano reazioni allergiche e tante altre ancora.

Rimedi naturali

Come detto in precedenza, esistono diversi rimedi naturali per le macchie al viso, cure semplici da effettuare con dei prodotti che abbiamo in frigo e in dispensa, cure poco costose e soprattutto delicate sulla pelle. Scopriamole.