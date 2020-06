Mani e piedi freddi anche in estate: i rimedi naturali per superare i problemi circolatori

Avere mani e piedi freddi non è una sensazione che riguarda solo i mesi invernali. Molte persone soffrono di questo anche durante i mesi estivi ed è una situazione che potrebbe avere diverse origini oltre che riguardare sia uomini che donne.

Diverse sono le cause che generano la sensazione di freddo alle zone periferiche come mani e piedi: la causa può essere legata ad una vita sedentaria, ad abitudini sbagliate come quella del fumo, ad una cattiva circolazione del sangue, a questioni ormonali. Tuttavia se la sensazione di freddo a mani e piedi è passeggera esistono diverse strategie per ritrovare calore e quindi sollievo. In questo modo si potranno continuare quelle attività che contrariamente risulterebbero difficili da svolgere quando si ha la sensazione di avere un ghiacciolo sui piedi o sulle mani, come quella ad esempio di lavorare o addormentarsi.

Rimedi naturali

Movimento

Se si passa molto tempo seduti perchè magari costretti da un lavoro alla scrivania allora di tanto in tanto occorre alzarsi e mettersi in movimento facendo dei piccoli esercizi: camminata lungo il corridoio di casa o in stanza e movimenti circolari con le braccia che serviranno a riattivare la circolazione.

Pediluvio

Il pediluvio rappresenta un vero toccasana per il nostro sistema nervoso e ci aiuta a combattere i dolori, gonfiori e tutte quelle difficoltà legate alla circolazione delle gambe. E' quindi un vero momento di relax e benessere e si può fare in diversi momenti della giornata ma è preferibile la sera prima di andare a letto, se si hanno problemi di calli e talloni secchi e piedi freddi.

Massaggi

Un massaggio può davvero dare grande sollievo e riattivare la circolazione. Si parte dai piedi per arrivare su dino alle gambe attraverso una spazzola morbida adatta a questo tipo di massaggi. Il sollievo è immediato

Spezie

Ci sono delle spezie che se consumate con regolarità ma moderazione aiutano e favoriscono la circolazione come il peperoncino fresco, il tabasco e lo zenzero. Da evitare alcolici e bevande ricche di caffeina che al contrario danno solo un effetto momentaneo ma peggiorano la situazione.

Docce calde e fredde

Come avviene nei paesi scandinavi, dove da sempre si usa il metodo dei getti di acqua calda alternanti a quelli di acqua fredda, si può realizzare questo anche in casa magari durante la doccia. Questa alternanza di temperatura dell’acqua è un toccasana per la circolazione, migliora l’elasticità della pelle e dei vasi sanguigni con benefici soprattutto nelle zone periferiche, ossia mani e piedi.