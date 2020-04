Shampoo solido: pratico, compatto e ideale da portare in borsa

Oggi più che mai c'è una maggiore attenzione all'ambiente ed anche le aziende di cosmetici e di prodotti per l'igiene cercano di realizzare prodotti non confezionati nella plastica. Ecco che troviamo in commercio detergenti solidi per capelli. Nel commercio si usa il termine "shampoo solido", ma bisogna però fare una distinzione tra shampoo solidi e saponi per capelli. Ecco le principali differenze.

Shampoo solido

Gli shampoo solidi sono un'alternativa ecologica agli shampoo liquidi. La loro composizione è simile a quella di uno shampoo liquido a cui è stata tolta l'acqua. Sono composti da tensioattivi, oli, profumi e coloranti miscelati e pressati. Sono molto più convenienti: 1 pezzo equivale a 2-3 bottiglie di shampoo. Inoltre, il pH degli shampoo solidi è generalmente lo stesso di quello della pelle.

Saponi per capelli

La loro produzione avviene tramite saponificazione di grassi e oli con lisciva. I prodotti hanno un pH basico, motivo per cui si consiglia di effettuare il cosiddetto "risciacquo acido" dopo lo shampoo. Tale risciacquo può essere effettuato con una soluzione di acqua con aceto o con acido citrico che non va poi risciacquata. Il risciacquo acido offre numerosi vantaggi: chiude le squame dei capelli rendendoli molto lucidi e aiuta a evitare che il calcare si depositi sul capello. Prepararlo è semplicissimo, basta diluire un cucchiaio di aceto o la punta di un cucchiaino di acido citrico in un litro d’acqua.

Quale utilizzare?

Ormai molte aziende hanno visto il vantaggio di realizzare prodotti in forma solida e offrono saponi o shampoo solidi per tutti i tipi di capelli e per tutti i gusti. Se, da un lato, i saponi per capelli hanno formulazioni più semplici, dall'altro gli shampoo solidi sono più facili da usare perché non richiedono lo step aggiuntivo del risciacquo acido e sono quindi perfetti per il passaggio dal prodotto liquido a quello solido.

Consigli per l’utilizzo

I prodotti solidi sono pratici, compatti, leggeri, economici e occupano pochissimo spazio. Basta strofinarli tra le mani per creare una schiuma che può essere poi applicata massaggiando direttamente il cuoio capelluto con le dita insaponate. È indispensabile conservarli bene e proteggerli dai ristagni di acqua, lasciandoli asciugare dopo l’uso su un semplice portasapone.

Pratici per i viaggi

Sono praticissimi da portare in viaggio e, essendo solidi, possono essere portati nel bagaglio a mano. Basta riporli, rigorosamente asciutti, in un apposito portasapone o in una qualsiasi alternativa (un vasetto di vetro, un barattolo).