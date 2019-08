Sopracciglia: le tendenze 2019 e le forme adatte al tuo viso

Il naturale torna di moda e lo si vede anche per le sopracciglia. Finiti i tempi in cui la depilazione estrema era un must, sono sempre più richieste sopracciglia ribelli ma non troppo, dalla forma naturale e folta ma senza un pelo fuori posto. Ma come si fanno ad ottenere?

Ecco qualche suggerimento per ottenere sopracciglia naturali, piene e in armonia con la forma del tuo viso.

La tua forma naturale

Innanzitutto è importantissimo capire qual è la forma delle sopracciglia più adatta al tuo viso, utilizzando quella che viene chiamata la “tecnica della matita”:

Appoggia una matita in verticale sul bordo esterno della narice e traccia una linea retta immaginaria così da individuare il punto di inizio del sopracciglio.

Per calcolare la lunghezza, invece, partendo sempre dalla narice, traccia con la matita un’immaginaria linea obliqua che passa per l’angolo dell’occhio e arriva al sopracciglio.

Infine, per calcolare il punto più alto dell’arcata, fai passare una linea immaginaria attraverso la pupilla fino ad arrivare al sopracciglio.

Calcolate quindi le giuste proporzioni in armonia con il tuo viso, potrai iniziare a lavorare sulle sopracciglia seguendo la loro forma naturale. Le sopracciglia andrebbero rimodellate circa una volta al mese, meglio se alla sera soprattutto se la zona tende ad arrossarsi.

I trucchi per avere sopracciglia folte e naturali ma con stile

Puoi pettinare giornalmente le sopracciglia verso l’alto e verso le tempie per farle apparire più folte e ottenere subito un aspetto più naturale e allo stesso tempo curato.

Per ottenere un effetto spettinato ma con stile puoi applicare un olio per la pelle delicato, come quello di oliva o di cocco, e massaggiarlo sui peli con i polpastrelli ogni sera prima di andare a dormire. Al mattino, lava il viso con acqua calda per rimuovere i residui di olio e tampona delicatamente le sopracciglia con l’asciugamano. Sia quando applichi l’olio che quando ti sciacqui al mattino, cerca di fare il possibile per mantenere i peli nella direzione desiderata.

Puoi ricorrere all’henné per sopracciglia sia per correggere eventuali difetti come anche per donare maggior intensità allo sguardo. Per quanto riguarda la scelta del colore, opta per uno o due toni più scuri di quello naturale per intensificare le sopracciglia rade oppure scegli la tonalità più vicina a quella dei capelli per un effetto più naturale e armonioso

Se vuoi che le tue sopracciglia appaiano subito più lineari e ordinate, rimanendo comunque morbide e non appesantite, la tecnica dello shaping curvy con la cera incolore è quello che fa per te. Applica la cera e poi, utilizzando un pettine per sopracciglia, distribuisci su tutto l’arco sopraccigliare con movimenti delicati un apposito gel per sopracciglia, che consente di fissare i peli nella posizione desiderata delineando lo shape. Il punto di forza della tecnica shaping curvy con la cera incolore è rappresentato dall’uso della cera che sostiene l’adesione del gel, così che le sopracciglia conservino la forma desiderata per tutto il giorno.