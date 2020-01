Rimedi pancia gonfia: le spezie detox per tornare in forma dopo le feste natalizie

Tra cenoni della Vigilia e pranzi di Natale e di Santo Stefano e quelli a seguire di Capodanno il nostro stomaco ha davvero attraversato momenti di panico, un tour de force tra i numerosi piatti tipici della tradizione barese e i numerosi dolcetti e panettoni. Tutto questo avrà avuto sicuramente una conseguenza: molti di noi si sentono gonfi ed appesantiti, in molti casi con mal di pancia ed acidità.

Per questo ora è il momento di pensare a rimetterci in carreggiata e cercare di smaltire quel gonfiore addominale ormai acquisito durante le abbuffate. Ecco alcuni rimedi naturali come le spezie, davvero molto utili per perdere liquidi e rimettersi in forma.

1) Semi di finocchio

Per contrastare il gonfiore e la pesantezza addominale possiamo utilizzare i semi di finocchio. Questi sono molto conosciuti per le loro capacità digestive.

Si tratta di una spezia che possiede grandi proprietà diuretiche, antinfiammatorie, antiossidanti e sgonfianti.

Per sgonfiarvi e purificarvi dai pranzi e cenoni potete prepararvi una bella tisana:

fate bollire in un pentolino un po' di acqua

versate un cucchiaio di semi di finocchio

lasciate in infusione per cinque minuti circa

bevetela ancora calda

Beneficerete di un grande sollievo a livello addominale e favorirete la digestione.

2) Cannella

Sono moltissime le proprietà digestive della cannella, una spezia che è particolarmente utile:

per la sua capacità di regolare il transito intestinale,

per ridurre il gonfiore addominale

per eliminare i gas causa di meteorismo.

Per aiutarvi nella digestione sono particolarmente efficaci una tisana o un decotto alla cannella.

3) Zenzero

Lo zenzero ha moltissime proprietà, tali da definirlo un vero e proprio antibiotico naturale:

protegge il cuore

fa bene alla circolazione

fa bene all'intestino

è efficace contro la gastrite

ha benefici contro la flatulenza

riduce la produzione di gas intestinali

aiuta a combattere la cattiva digestione

Per smaltire i pranzi e cenoni delle feste? Preparate una calda tisana allo zenzero.