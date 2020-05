Fibromialgia, patologia insidiosa e invalidante: sintomi, cause e possibili cure

Il 12 maggio è la Giornata della Fibromialgia, una patologia poco conosciuta e spesso sottovalutata ma che colpisce circa 2 milioni di italiani, in particolare le donne.

Sensazione di affaticamento e dolori diffusi ai muscoli: queste le manifestazioni più comuni. Il termine fibromialgia identifica il dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (come i legamenti e i tendini). Si definisce “sindrome” perché presenta segni e sintomi clinici che si manifestano in contemporanea.

Perché molti non la riconoscono?

La fibromialgia spesso non viene diagnosticata in quanto alcuni dei suoi sintomi possono essere riscontrati in altre condizioni cliniche. In realtà, quando riconosciuta, va presa sul serio perché può risultare fortemente invalidante per affrontare la vita di tutti i giorni. Se si sospetta di soffrirne, è bene rivolgersi subito al proprio medico.

Il dolore è il sintomo predominante della fibromialgia. In genere si manifesta in tutto il corpo, sebbene possa iniziare in un punto localizzato, come il rachide cervicale o le spalle, diffondendosi in altre parti del corpo con il passare del tempo. Il dolore da fibromialgia è descritto in vari modi: sensazione di bruciore, rigidità, contrattura, tensione, ecc.

La sensazione di dolore può variare in base ai momenti della giornata, alle attività, alle condizioni atmosferiche, ai ritmi del sonno e allo stress. La maggioranza dei pazienti fibromialgici riferisce di sentire costantemente un certo grado di dolore, che delle volte può diventare molto forte.

Cause

Nella comunità scientifica non c’è ancora del tutto chiarezza sulle cause di questa malattia, ma si ipotizza un collegamento con alterazioni dell’equilibrio ormonale o del neurotrasmettitori, quelle sostanze che permettono il passaggio degli impulsi nervosi da una cellula del sistema nervoso all’altra. Chi soffre di fibromialgia, in particolare, pare abbia una carenza della serotonina, il neurotrasmettitore che regola anche la sensazione del dolore.

Quello che si ipotizza sulle cause della fibromialgia è che ci siano alcuni fattori di rischio, risultato di una serie di agenti concatenati, tra cui:

eventi stressanti

traumi e lutti

affaticamento

esposizione a freddo, umidità e rumore

carenza di sonno

cambiamenti metereologici

sindrome premestruale

Sintomi

La fibromialgia si manifesta con dolore diffuso in tutto il corpo, anche se può iniziare da una sede circoscritta, associato a tensione e rigidità muscolare.

La percezione del dolore può variare in base a diversi fattori, come ad esempio il momento della giornata, il tipo di attività che si sta svolgendo, i ritmi di sonno-veglia, le condizioni atmosferiche e lo stress.

Se viene esercitata pressione sul punto dolente, la sensazione di dolore si concentra in esso (viene chiamato trigger o tender point) e questi punti in genere sono localizzati su nuca, glutei, zona lombare della schiena, gomiti e ginocchia.

La continua tensione muscolare provoca una stanchezza costante, che rende difficile il riposo: il sonno è così disturbato e non è mai ristoratore.

Assieme a queste manifestazioni, con la fibromialgia possono comparire anche:

mal di testa

dolore al viso

formicolii diffusi

sensazione di insensibilità alle dita

alterazioni della temperatura corporea (estremità gelide)

disturbi urinari e gastrointestinale

dismenorrea

tachicardia

disturbi dell’equilibrio

difficoltà di concentrazione

crampi notturni agli arti inferiori

ansia e depressione.

Cura

Ci sono diversi approcci alla cura di questa patologia: