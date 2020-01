Pancia piatta e addominali scolpiti: i consigli per avere grandi risultati

La prova costume è ancora un po' lontana ma non fa poi così male mettersi in forma: sono tanti i motivi per i quali fare del sano movimento. Allenamento, alimentazione, idratazione e riposo: questi gli 'ingredienti' necessari per avere la pancia piatta. Gli esercizi per gli addominali, infatti, da soli non bastano per farci sembrare belli e in forma.

Pancia piatta: esercizi da fare a corpo libero

L'obiettivo è quello di arrivare in forma massima in estate. Anche a casa e senza attrezzi, possiamo lavorare sugli addominali, snellendo i fianchi e bruciando le calorie.

Per ottenere la 'tartaruga' occorrerà:

Ridurre la massa grassa attorno all'addome. In questo modo risalteranno i muscoli.

Per conferire un aspetto tonico e sodo, dovremo rafforzare la zona della pancia, attraverso una dieta mirata ed esercizi ad hoc.

Non dimentichiamocelo: seguiamo un buon regime alimentare, unito ad un allenamento costante. I nostri sacrifici, attraverso l'impegno, verranno ripagati da addominali scolpiti.

Per avere un ventre piatto:

mangiare alimenti integrali . Un'alimenzione con pochi ingredienti artificiali aumenta le probabilità di dimagrire nella zona addominale. E' consigliata un'amplia quantità di verdure e cibi ricchi di grassi sani, come olio di oliva, avocado, noci e pesce, che sono ideali per perdere peso. Sono assolutamente da evitare le bevande zuccherate, come le bibite gassate. Sempre consigliatissima la frutta. I frutti interi sono ancora meglio dei succhi di frutta, per il loro apporto di fibre sane e non di soli zuccheri.

. Un'alimenzione con pochi ingredienti artificiali aumenta le probabilità di dimagrire nella zona addominale. E' consigliata un'amplia quantità di verdure e cibi ricchi di grassi sani, come olio di oliva, avocado, noci e pesce, che sono ideali per perdere peso. Sono assolutamente da evitare le bevande zuccherate, come le bibite gassate. Sempre consigliatissima la frutta. I frutti interi sono ancora meglio dei succhi di frutta, per il loro apporto di fibre sane e non di soli zuccheri. gestire lo stress : avere i propri momenti dedicati al relax è fondamentale. Quei ritagli di tempo quotidiani aiutano, non poco, a perdere i chili di troppo, quelli che nascondono i nostri muscoli addominali.

: avere i propri momenti dedicati al relax è fondamentale. Quei ritagli di tempo quotidiani aiutano, non poco, a perdere i chili di troppo, quelli che nascondono i nostri muscoli addominali. riposare 8 ore a notte : Il poco sonno, con la conseguente riduzione dei freni inibitori, porta le persone ad abitudini alimentari più indulgenti, diverse da quelle abituali e quindi nocive. Anche il troppo sonno nuoce alla salute: per un bioritmo ottimale è ideale alzarsi dopo aver dormito 8 ore, non più di 9-10.

: Il poco sonno, con la conseguente riduzione dei freni inibitori, porta le persone ad abitudini alimentari più indulgenti, diverse da quelle abituali e quindi nocive. Anche il troppo sonno nuoce alla salute: per un bioritmo ottimale è ideale alzarsi dopo aver dormito 8 ore, non più di 9-10. l'importanza quotidiana della colazione : la colazione, tutte le mattine, non aiuta soltanto a cominciare con il piede giusto, ma è un potente alleato del dimagrimento. Gli alimenti ricchi di nutrienti risciranno a farci sentire sazi ed energici per molte ore.

: la colazione, tutte le mattine, non aiuta soltanto a cominciare con il piede giusto, ma è un potente alleato del dimagrimento. Gli alimenti ricchi di nutrienti risciranno a farci sentire sazi ed energici per molte ore. bere molta acqua: Con una buona idratazione, il nostro ritmo metabolico aumenta del 30%. Con 8 bicchieri d'acqua o più, distribuiti nel corso della giornata, restiamo ben idratati. In questo modo bruciamo energia più in fretta e manteniamo il corpo nelle condizioni ideali per avere degli addominali tonici: l'aumento della massa muscolare.

Addominali scolpiti: gli esercizi da fare a casa

fare i crunch : uno degli esercizi migliori per rafforzare gli addominali. Un compito che si può fare a casa, senza nemmeno andare in palestra. Non servono attrezzi speciali: basta lo spazio sul pavimento. Come si esegue: ci si stende supini a terra con le ginocchia piegate ed i piedi ben appoggiati. Si incrociano le mani sul petto. Usando i muscoli addominali, solleviamo il busto e la testa in avanti, in modo che le spalle si stacchino dal suolo. Una volta in alto, ci abbassiamo lentamente. Si consiglia di iniziare con 3 serie da 20 ripetizioni.

: uno degli esercizi migliori per rafforzare gli addominali. Un compito che si può fare a casa, senza nemmeno andare in palestra. Non servono attrezzi speciali: basta lo spazio sul pavimento. Come si esegue: ci si stende supini a terra con le ginocchia piegate ed i piedi ben appoggiati. Si incrociano le mani sul petto. Usando i muscoli addominali, solleviamo il busto e la testa in avanti, in modo che le spalle si stacchino dal suolo. Una volta in alto, ci abbassiamo lentamente. Si consiglia di iniziare con 3 serie da 20 ripetizioni. fare i crunch laterali: stessa posizione dei crunch 'normali', con le ginocchia piegate e le braccia incrociate sul petto. Questa volta, però, muoviamo la testa e le spalle verso il ginocchio sinistro o destro. Manteniamo la stessa direzione per un'intera serie, poi seguiamo la successiva dall'altra parte.

stessa posizione dei crunch 'normali', con le ginocchia piegate e le braccia incrociate sul petto. Questa volta, però, muoviamo la testa e le spalle verso il ginocchio sinistro o destro. Manteniamo la stessa direzione per un'intera serie, poi seguiamo la successiva dall'altra parte. fare i plank: sembra un esercizio semplice, ma per essere sicuri che lo stiamo eseguendo bene dobbiamo sentire i muscoli che bruciano. Ci stendiamo a terra in posizione prona con le gambe ben distese. Ci solleviamo appoggiandoci sugli avambracci. Gomiti allineati con le spalle, mani rivolte in avanti. Solleviamo il busto e le gambe in modo che gli avambracci e le punte dei piedi sostengano l'intero peso del corpo. Dobbiamo sentire i muscoli addominali che si contraggono. Per cominciare, proviamo a mantenere questa posizione per almeno 30 secondi...

sembra un esercizio semplice, ma per essere sicuri che lo stiamo eseguendo bene dobbiamo sentire i muscoli che bruciano. Ci stendiamo a terra in posizione prona con le gambe ben distese. Ci solleviamo appoggiandoci sugli avambracci. Gomiti allineati con le spalle, mani rivolte in avanti. Solleviamo il busto e le gambe in modo che gli avambracci e le punte dei piedi sostengano l'intero peso del corpo. Dobbiamo sentire i muscoli addominali che si contraggono. Per cominciare, proviamo a mantenere questa posizione per almeno 30 secondi... allungare le gambe per allenare gli addominali superiori. Ci sdraiamo a terra sulla schiena e pieghiamo le ginocchia. Portiamo la testa leggermente verso il petto, solleviamo la gamba sinistra verso il petto e la afferriamo con entrambe le mani. Poi solleviamo la gamba destra, fino a formare un angolo di 45°. Teniamo questa posizione per pochi secondi: poi cambiamo gamba.

Per avere risultati duraturi nel tempo, che portino ad avere muscoli forti e sodi, l'ideale è impostare una routine di allenamento. Dovremo allenarci tre volte alla settimana, o a giorni alterni. In questo modo ci concederemo anche il giusto riposo fra una sessione e l'altra e faremo in modo di riparare le fibre stressate e guadagnare forza.