Prova costume non ti temo: le quattro attività sportive più efficaci per combattere la cellulite

Quando le giornate iniziano ad allungarsi e le temperature si fanno più miti il nostro primo pensiero corre al'estate, alle vacanze ma anche alla fatidica prova costume. C'è chi si impegna a dimagrire seguendo una corretta alimentazione aiutandosi anche con delle tisane drenanti e c'è chi oltre a questo deve fare i conti con un inestetismo, la cellulite. Cosa fare per rimediare e per rimettersi in forma?

Cos'è la cellulite

La cellulite è un’alterazione del tessuto ricco di grasso (il pannicolo) che si trova sotto la cute, in particolare a livello di cosce, fianchi e glutei. Questo fenomeno compare inestetismo può comparire a chiunque perchè dipende dal ristagno di liquidi dovuto alla cattiva circolazione venosa e linfatica. Succede quando le cellule adipose si gonfiano e le fibre di collagene, che rendono la pelle elastica, si comprimono e iniziano a rompersi. Come effetto si hanno gonfiori e noduli responsabili dell’aspetto “a buccia d’arancia”. Ma chi sono i responsabili della pelle a buccia d'arancia?

L’antiestetico effetto della pelle a buccia di arancia ha due cause principali:

cattiva alimentazione

stile di vita sedentario o poco attivo

Contro questo inestetismo cutaneo l’unico rimedio davvero efficace è lo sport; quindi, via libera al movimento che sia in palestra o all’aperto, l’importante è muoversi!

Oltre all'attività fisica, però, bisogna necessariamente associare una corretta alimentazione, equilibrata, sana e variegata; e non dimentichiamoci dell’acqua, fondamentale per riuscire a eliminare i cuscinetti adiposi e la ritenzione idrica.

In tema di sport, oggi vogliamo parlarvi di tutte le attività più efficaci per combattere la cellulite.

1. Nuoto

Il nuoto è certamente lo sport più utile contro la ritenzione idrica, perché è completo e va a sollecitare costantemente tutti i muscoli del corpo, dalle gambe alle braccia.

Il nuoto migliora la circolazione sanguigna, grazie al contatto con l’acqua che, al tempo stesso, effettua un vero e proprio massaggio linfatico sulle gambe.

2. Acquagym

Insieme al nuoto anche l’acquagym rientra tra i rimedi anticellulite. Questa attività è molto completa, e tutto fuorché leggera; basti pensare che in un’ora di lezione si possono arrivare a bruciare più di 400 kcal.

3. Camminata veloce

Se non amate il nuoto e la palestra in generale, potete sempre ricorrere allo sport all’aria aperta.

La semplice camminata è spesso sottovalutata, ma è davvero efficace per dimagrire ed eliminare la pelle a buccia d’arancia; questa attività oltre a tonificare le gambe, rinforza il sistema cardio-circolatorio e aiuta a eliminare lo stress.

E la corsa? Il running è uno sport che dà tantissimi benefici e permette di bruciare calorie molto velocemente, ma per chi soffre di cellulite è sconsigliata in quanto il forte impatto con il terreno crea dei microtraumi e infiammazioni a livello muscolare e articolare, per niente efficaci a combattere la cellulite.

4. Zumba

Lo Zumba è una disciplina sportiva nata negli anni Novanta, che ha subito avuto un enorme successo. Questo allenamento di gruppo mescola la danza caraibica con l'attività aerobica, e permette di bruciare molte calorie divertendosi.

Con lo Zumba Fitness si vanno a tonificare i muscoli delle gambe e dei glutei, a rafforzare tutte le articolazioni, a migliorare la circolazione e, di conseguenza, a eliminare le adiposità localizzate.