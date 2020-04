Il Ring Pilates, l'allenamento e gli esercizi utili per mantenersi in forma

Tra i numerosi sport che si posso fare in casa in questo periodo c'è quello che appartiene alla famiglia del pilates nel quale si usa il ring pilates, un attrezzo creato da Joseph Pilates, inventore del metodo. Parliamo di un anello con un manico su ambedue i lati. Può essere posizionato tra le mani per lavorare con la parte superiore del corpo, o tra le cosce, polpacci e caviglie per tonificare gambe e glutei.

Permette di allenare in modo completo tutto il corpo, tonificando i muscoli grazie al lavoro di resistenza permesso da questo cerchio. Gli esercizi che si possono fare con il ring pilates sono innumerevoli: si riesce così a tonificare braccia, gambe, addominali, pettorali, glutei.

Ring pilates - Esercizi

- ponte

- sequenza per tonificare i glutei

- hundred

- forbici

- stretching delle gambe

- spine twist

- tonificazione interno ed esterno coscia

- sequenza per muscoli ischio crurali

- braccia e pettorali

- bicipiti e tricipiti

- esercizio per muscolo traverso

- mermaid

Ring pilates - Consigli nell'effettuazione degli esercizi

- afferrare le 2 maniglie del cerchio e tenerlo come se fosse il volante della macchina: non alzare mai le spalle, che devono essere rilassate e aperte

- non forzare mai eccessivamente durante l'esercizio

- eseguire tutti gli esercizi tenendo la pancia in dentro e facendo profonde inspirazioni ed espirazioni

- tenere la schiena sempre dritta per fare lavorare tutti i muscoli della colonna vertebrale

Ring pilates - Benefici

- fa lavorare tutti i muscoli senza sottoporli a stress eccessivo

- sviluppa la concentrazione

- migliora l'elasticità del corpo

- armonizza i movimenti e rilassa

- migliora la respirazione