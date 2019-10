Match it now: a Bari l’iniziativa dedicata alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche

Il Centro Nazionale Trapianti, il Centro nazionale Sangue, il Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) e le associazioni ADMO, ADOCES e ADISCO promuovono in tutta Italia Match it now, l’iniziativa dedicata all’informazione sul tema della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche.

Martedì 8 ottobre, nei pressi dell’Ateneo, un’autoemoteca con personale specializzato sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni sul tema, accedere al primo screening per la tipizzazione tessutale che serve a stabilire la istocompatibilità genetica per i trapianti e iscriversi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo.

Il trapianto di cellule staminali empoietiche (CSE) si è affermato come una delle strategie terapeutiche più utili nella cura di emopatie maligne (leucemie acute o croniche, mieloidi o linfoidi) o ereditarie (Thalassemia Major) per le quali le terapie convenzionali offrono scarse o nulle possibilità di guarigione.

Il progetto Match it now nasce per dare la possibilità ai giovani di fare il prelievo ematico necessario per iscriversi al Registro Nazionale Donatori di Midollo Osseo: infatti i donatori ideali sono i giovani tra i 18 e i 35 anni.