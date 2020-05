Coronavirus, allergie ed asma: i consigli utili

Il distanziamento sociale non lo abbandoneremo per il momento. Anche nella fase 2 dell'Emergenza Coronavirus sarà infatti necessario rispettare le norme di sicurezza e indossare le mascherine.

Per coloro che soffrono di asma e di allergie, dovute ai pollini primaverili, la mascherina rappresenta un vero e proprio problema perchè accentua la sensazione di dispnea e aumenta l'affanno. Ecco perchè è importante conoscere il ruolo della mascherina per chi ha questi problemi e avere qualche consiglio utile in merito.

Asma ed allergie ai tempi del Covid-19 - Come comportarsi