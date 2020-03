Cotton fioc: i possibili danni all'orecchio se usati frequentemente

In un articolo del “Washington Post” scritto da Robert A. Ferdman sono stati definiti i prodotti “più controversi dell’Occidente”: stiamo parlando degli oggetti più pericolosi utilizzati per la pulizia delle orecchie, i cotton fioc.

Origine

L'inventore fu lo statunitense di origine polacca Leo Gerstenzang. Egli avrebbe osservato come la moglie fissava un fiocco di cotone all'estremità di uno stuzzicadenti per applicare in maniera più facile e delicata dei prodotti sulla pelle di suo figlio. Dal 1923 entrarono in commercio e utilizzati anche per vari usi domestici. Non sono mai stati indicati come prodotti per la pulizia delle nostre orecchie.

Perchè li usiamo

Sono sconsigliati per la pulizia dell'orecchio perchè introducono batteri e possono rimanere incastrati. Tuttavia molti di noi continuano ad acquistarli. La domanda nasce spontanea: ''Per quale motivo, nonostante ci venga sconsigliato, continuiamo ad utilizzarli ogni giorno?

Una motivazione c'è: a molti di noi piace quella sensazione fantastica di piccolo solletico che si avverte introducendo il bastoncino. Questo accade perchè le orecchie sono disseminate di terminazioni nervose che inviano segnali alle altri parti del corpo e, se solleticate con leggerezza attraverso l'ausilio del cotton fioc, ci procurano un senso di piacere.

L'uso continuo dei cotton fioc ci provoca però prurito nelle orecchie per ragioni dermatologiche, e per questo si crea un circolo vizioso che ci spinge ad utilizzarli ancora di più. E' come se si creasse una vera e propria dipendenza inconsapevole.

Possibili danni

Uno dei pericoli a cui si potrebbe andare incontro, se li utilizziamo male, è la perforazione del timpano utilizzando appunto il cotton fioc per la pulizia dell’orecchio. Questa pratica è dannosa per l’orecchio. In genere chi deve prestare maggiore attenzione sono i giovanissimi, solitamente più esposti, ma non mancano disattenzioni tra la fascia di popolazione più adulta.

Il timpano, è una membrana delicatissima che funziona in maniera perfetta, trasmette suoni dall’orecchio esterno alle ossa all’interno dell’orecchio. Cercando di pulire l'orecchio, cacciando fuori il cerume con il cotton fioc si rischia di danneggiare il condotto uditivo.

L'uso del cotton fioc non trova posto in questa questa pulizia. L’orecchio è un organo auto-pulente: succede infatti che la pelle morta del condotto uditivo e il cerume si spostano gradualmente verso l’esterno grazie alla presenza di piccole ciglia per cui non c'è la necessità di usare un bastoncino di cotone.

Consigli

Gli otorinolaringoiatri consigliano solitamente di aiutarsi con un asciugamano di cotone morbido per pulire le orecchie non correndo così gravi rischi.