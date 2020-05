Le zanzare possono trasmettere il Coronavirus? Cosa dicono gli esperti

Alcuni di noi sono già alle prese con zampironi, candele e ogni sorta di repellente per tenere lontane l'incubo dell'estate, le zanzare. In questo particolare periodo però in tanti si sono posti la domanda "Le zanzare possono trasmettere il Covid-19"? Le punture di zanzara, oltre ad arrecare fastidioso prurito, infatti, quest'anno fanno sorgere un'ulteriore paura.

Zanzare e Covid-19, cosa sapere

Ma il passaggio di questi fastidiosi insetti da un individuo all'altro può davvero contribuire al contagio di Coronavirus? A fare chiarezza sull'argomento è L'Istituto Superiore di Sanità, il quale sottolinea che "il Covid-19 è un virus respiratorio e si trasmette da uomo a uomo principalmente attraverso le minuscole goccioline emesse con starnuti o colpi di tosse o portando le mani alla bocca, al naso o agli occhi dopo aver toccato superfici od oggetti contaminati di recente".

Ad oggi, sottolinea ancora l'ISS, non ci sono evidenze scientifiche sulla trasmissione attraverso zanzare o altri insetti che succhiano sangue (come anche le zecche, ad esemèio), che invece sono veicolo dei cosiddetti albovirus, responsabili di malattie completamente diverse dal Covid-19 come ad esempio la dengue e la febbre gialla.