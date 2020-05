Costosi e introvabili: sono i guanti monouso obbligatori

Stiamo ritornando alla normalità ma molte cose sono cambiate: la nostra quotidianità è fatta, per ora, di distanza sociale e di regole antiCovid-19 come l'uso della mascherina e dei guanti. Per quanto riguarda i guanti monouso, come per le mascherine chirurgiche, l'unica certezza sembra essere il loro impatto sull'ambiente. Sono tante, infatti, le persone che li gettano per strada. Un comportamento incivile che, come sottolinea Altroconsumo, "aggrava la frazione di rifiuti destinati all'incenerimento o alla discarica".

Guanti monouso, diventano introvabili ed aumentano i prezzi

Intanto, oltre che da smaltire, diventano sempre più difficili da trovare ed anche più costosi. Lo studio di Altroconsumo sottolinea che su 181 farmacie e parafarmacie e 18 supermercati contattati in 10 città (Bari, Bologna, Padova, Torino, Palermo, Roma, Napoli, Genova, Milano, Firenze) li abbiamo trovati in soli 32 punti vendita (30 farmacie e 2 supermercati). Il prezzo? 32 centesimi al paio in farmacia, tra i 16 e i 20 centesimi al supermercato (dove però trovarli è attualmente più difficile)". Pochi pezzi a prezzi elevati, dunque. “

Guanti monouso, sono davvero utili?

Come evidenziato anche da Altroconsumo, "l’Organizzazione mondiale della sanità indica soltanto quando è necessario indossare i guanti in ambito sanitario per ridurre il rischio di passaggio di germi tra operatore e paziente e viceversa, ma non parla mai di questo dispositivo come mezzo per la prevenzione di un contagio in ambienti diversi da quelli degli ospedali o degli ambulatori".

L’Istituto superiore di sanità parla di guanti necessari solo in ambito commerciale, per chi manipola alimenti e fa pulizie e in ambito sanitario in ospedale o a domicilio), indicazioni - tra l'altro - importanti anche prima dell'emergenza Coronavirus.“