'Obesity Day': anche a Bari la campagna di sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso

Venerdì 11 ottobre in piazza del Ferrarese, organizzata dal dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA, la campagna di sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso.

La mission dell’Obesity Day è quella di promuovere una corretta informazione sulla prevalenza, la gravità e lo stigma correlato all’obesità, oltre a sensibilizzare la popolazione alla tematica; offrendo in occasione di questa giornata, la possibilità di effettuare un consulto gratuito con i medici e i dietisti del Gruppo Nutrizione.

Dalle ore dalle ore 9 alle 19 di venerdì 11 ottobre, infatti, per la prima volta a Bari, grazie ad una autoemoteca, sarà possibile effettuare un consulto gratuito con i medici e i dietisti del gruppo Nutrizione. Il consulto consiste nella rilevazione dei parametri antropometrici (peso, altezza, circonferenza vita) e nella raccolta di dati anamnestici.

La rilevazione dei dati sarà corredata da consigli per i cittadini e indicazioni sui corretti stili di vita e scelte salutari da adottare, perché intervenire sui fattori di rischio modificabili - sovrappeso, sedentarietà, tabagismo, eccessivo consumo di alcol e inquinamento ambientale - è fondamentale per agire efficacemente a tutti i livelli della prevenzione e della cura. I cittadini, appartenenti a fasce di popolazione a rischio, potranno rivolgersi successivamente al SIAN Area Metropolitana, in piazza Chiurlia 21.