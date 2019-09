Cibo spazzatura: gli otto alimenti da non far mangiare ai bambini

Quello che piace al nostro palato e alla nostra gola non sempre è detto che faccia bene alla nostra salute. Sapete se tutto quello che diamo da mangiare ai nostri figli fa bene? Ormai se ne parla ovunque, in tv, sui giornali, a scuola, dell'importanza dell'alimentazione sana. Vediamo insieme quali sono i cibi che i più piccoli , ma anche i grandi, dovrebbero bandire dalla propria dieta.

l cibo spazzatura, noto anche come 'junk food', è quel cibo malsano che a causa dei suo i bassi valori nutrizionali e ricchezza di zuccheri e grassi, può creare seri problemi di salute (obesità e malattie cardiovascolari) e quindi non dovemmo mai dare ai nostri figli. Eccone 8 esempi.

Caramelle gommose - Le caramelle in questione sono prodotte con alte quantità di zucchero, coloranti artificiali e gelatina, elementi tutt'altro che sani per la salute di un bambino.

Patatine fritte - Sono dannose perchè contengono acrilammide, sostanza cancerogena che si forma durante la cottura degli alimenti come le patate.

Bevande gassate - Le bevande gassate fanno male alla salute perchè ricche di calorie, zuccheri e coloranti.

Biscotti - E' sempre meglio optare per quelli semplici realizzati con pochi ingredienti. Molti tipi di biscotti contengono grassi saturi ed idrogenati che possono causare un aumento del colesterolo.

Succhi di frutta - La fibra della frutta fresca si perde durante il processo di preparazione mentre lo zucchero rimane in grande quantità.

Salse pronte - Le salse ed i sughi pronti sono ricchi di conservanti e grassi e risultano essere particolarmente dannosi per la salute dei bambini.

Pancarrè - Contiene alcool etilico che serve per conservare al meglio il pane in cassetta. Proprio per questo motivo è altamente sconsigliato per i bambini perchè non riescono a metabolizzare l'alcool presente anche se presente in quantità altamente ridotte.

Dado - Il dado è ricco di grassi e contiene glutammato, che esalta la sapidità e per questo motivo non è adatto ai più piccoli perchè potrebbero abituarsi a mangiare salato.