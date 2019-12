Vesciche ai piedi, come si formano? I rimedi naturali per curare le fastidiose lesioni

Può succedere che i nostri piedi subiscano delle piccole lesioni, magari a causa di una scarpa stretta oppure di una calza che dà fastidio ed ecco improvvisamente comparire dellee vescico-bolle traumatiche, comunemente conosciute come “vesciche dei piedi”. Si tratta di piccole rotture della pelle che si verificano in una sede cutanea sottoposta frequentemente a dei traumatismi. Si tratta di un disturbo molto comune, e sebbene rappresentino di solito solo un fastidio, possono diventare anche molto dolorose e, soprattutto, invalidanti per un atleta.

Cause

Le cause possono essere molte e diverse, da semplici scarpe strette o troppo larghe, parti della scarpa che sfregano fastidiosamente in determinati punti, tutto, insomma, contribuisce a creare le vesciche ai piedi. Ci sono, però, anche malattie particolari come la disidrosi o l'epidermolisi bollosa che provocano un aumento di rischio di possibile formazione di vesciche.

Vesciche o bolle?

Vesciche e bolle non sono la stessa cosa:

le veschiche sono delle lesioni cutanee rilevate, piccole, sierose e contenenti un liquido che proviene dal derma;

le bolle, invece, sono più grandi e contengono un liquido sieroso che proviene da epidermide o dalla giunzione dermo-epidermica.

Rimedi naturali

Prima di tutto, è bene non rompere la vescica. L’applicazione di ghiaccio, avvolto in un panno, è un rimedio utile ad alleviare il dolore dei primi giorni. Quando però la bolla è particolarmente ampia e dolorosa è possibile eseguire un piccolo foro per drenare il liquido. Esistono poi altri rimedi naturali che vengono utilizzati per curare le vesciche ai piedi, attenzione però: da non usare se la vescica è rotta o c'è il rischio di infezione. Tra questi citiamo: