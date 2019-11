Prevenzione cardiovascolare: screening gratuiti nella clinica mobile di GVM Care & Research

Una giornata dedicata al cuore per diffondere la cultura della prevenzione delle patologie cardiovascolari: questo l’obiettivo che si prefiggono gli specialisti di Anthea Hospital con l’iniziativa di sabato 23 novembre. Dalle 10:30 alle 17:00 a bordo della clinica mobile di GVM Care & Research, allestita nel piazzale antistante il Teatro Petruzzelli, gli esperti dell’Ospedale barese saranno a disposizione dei cittadini per effettuare uno screening gratuito dedicato alla prevenzione delle patologie cardiovascolari.

Attraverso un Elettrocardiogramma (ECG) e un controllo della pressione i medici rileveranno eventuali fattori di rischio per informare i pazienti sulle buone pratiche da adottare per un corretto stile di vita e sui vantaggi della diagnosi preclinica sul cuore, con la spiegazione dei plus dell’esame con TC per Calcium Score Index, disponibile ora presso Anthea Hospital.

La TC Calcium Score Index è una metodica diagnostica, un test innovativo in grado oggi di predire il rischio di un evento cardiovascolare nei successivi 5-10 anni.

Si tratta di un esame minimamente invasivo, senza mezzo di contrasto e con un elevato livello di attendibilità, in quanto rintraccia e quantifica la presenza di calcificazioni nelle arterie che limitano l’afflusso di sangue e di ossigeno verso il cuore, aumentando il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, riconosciute tra le cause di infarti, cardiopatie e morti improvvisi.

La TC per Calcium Score Index è consigliata alle persone di età compresa fra i 45 e i 75 anni totalmente asintomatiche, alle donne in menopausa e ai soggetti con familiarità alle patologie cardiovascolari.

In seguito all’analisi dei risultati di questo esame, qualora venisse riscontrato un Calcium Score Index elevato, gli specialisti consigliano un test da sforzo in base al quale valutare la prescrizione di una coronarografia.