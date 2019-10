Ottobre 'mese rosa' per la prevenzione dei tumori al seno: visite gratuite presso la Lilt

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori al seno per la Lilt. Come ogni anno, nell'ambito della campagna Nastro Rosa, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori offre visite senologiche gratuite, al fine di sensibilizzare un numero sempre più crescente di donne ad aver cura della propria salute, con l’obiettivo di vincere quello che ancora oggi rappresenta per le stesse donne il big killer numero uno: il tumore al seno. Protagonista della campagna Lilt for Women” – Nastro rosa 2019 di quest’anno è Belen Rodriguez.

Scoprire un carcinoma al seno al di sotto del centimetro accresce la probabilità di guarire di oltre il 90%, permettendo così di eseguire interventi conservativi che non provocano danni estetici alla donna ed a beneficio dell’integrità del seno, simbolo stesso della femminilità.

Come prenotare le visite a Bari

Anche la LILT di Bari offre, per tutto il mese di ottobre, visite senologiche gratuite prenotando telefonicamente allo 080.5210404 - 080.5210381 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00, presso gli Ambulatori in corso Italia 187.