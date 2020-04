Novità e stile in casa con una nuova pitturazione: consigli utili su come abbinare i colori delle pareti

In una casa non sono solo importanti gli arredi e gli accessori ma anche il colore delle pareti assume un ruolo importante armonizzando e bilanciando tutto l'ambiente.

Se avete appena comprato casa e state pensando a quali colori scegliere allora non affrettatevi perchè è sulla base degli arredi e del pavimento che potrete scegliere tutto il resto ed anche con molta calma, facendovi magari consigliare da qualche esperto di design. Se invece la vostra casa è già arredata e volete dare un tocco di modernità e freschezza all'ambiente allora dovrete tenere a mente qualche punto fondamentale prima di buttarvi nella scelta dei colori:

Gli arredi presenti nell'ambiente

Lo stile che volete raggiungere

I vostri gusti

Dimensione e luminosità

Prima di tutto una prima valutazione da fare riguarda la dimensione della vostra casa, come è esposta e se è abbastanza luminosa. Usare colori decisi e dalle tonalità scure o vivaci potrebbe peggiorare la percezione del vostro ambiente, rendendolo più cupo, più piccolo e poco raffinato.

Arredi

Se i vostri arredi sono chiari e il pavimento ha tonalità calde come ad esempio un gres color legno o un parquet la situazione più riuscita è quella con tinte neutre e pareti minimal magari intervenendo con degli accessori come quadri o lampadari dalle tonalità più decise e vivaci a contrasto con tutto il resto.

La scelta dei colori

Se invece vi piacciono le interruzioni di colore allora potete decidere di dipingere solo un lato della parete, ad esempio la testata della camera da letto oppure quella dove sarà adagiato il divano del soggiorno oppure quella dell'ingresso di casa, con una tonalità completamente differente da tutto il resto, ma che si sposi bene con l'ambiente. In questo modo spezzerete la monotonia del bianco e creerete un piccolo movimento all'interno della stanza, aumentando addirittura visivamente le dimensioni.

Per quanto riguarda il corridoio, spesso considerato uno spazio inutilizzato e zona di passaggio, il bianco resta sempre il colore ideale nel momento in cui ci troviamo in un ambiente angusto. Se non volete rinunciare al colore allora potete osare decidendo di applicare un tono deciso, sempre in armonia con tutto il resto ma su una sola parete o solo sul soffitto abbinato al bianco. Un'idea carina che prende sempre più piede nella nostre case è quella di un corridoio cromatico con fasce di colore che sfumano man mano che si prosegue verso il fondo o delle fasce in cui il bianco è un must have da abbinare a diversi colori.

In realtà non esistono i colori giusti ma la scelta delle pareti dipende da come volete percepire l'ambiente in cui vivrete: se avete gusto e passione per l'arredamento allora osate lasciandovi ispirare dalla vostra creatività altrimenti il consiglio di un esperto vi aiuterà a fare la scelta giusta in funzione dei vostri gusti e degli arredi presenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.