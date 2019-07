Pallet: come arredare casa con il legno riciclato

Volete arredare casa ma cercate un modo per risparmiare e allo stesso tempo materiali ecosostenibili? Ecco quello che fa per voi! Esiste un materiale amico dell'ambiente, duttile in grado di abbellire i vostri spazi senza sovrastrutture: è il legno, che con la sua naturalità e versatilità, può dare vita a dei mobili che parlano anche di riciclo creativo.

In particolare vi parliamo oggi del legno utilizzato nei Pallet. I pallet sono degli ottimi materiali da riciclo ed è un peccato disperderli nell’ambiente, considerarli dei rifiuti destinati a discarica o alla combustione. Il legno così recuperato dai pallet scartati dalle aziende, se trattato può essere utilizzato nella realizzazione di mobili e manufatti, il cosiddetto arredamento con bancali. Il legno infatti così utilizzato conserva la sua originaria identità ma attraverso la lavorazione può dare vita a soluzioni creative e funzionali. I pallet si usano infatti sia come rivestimenti che nella realizzazione di pezzi unici.

Poichè sono materiali riciclati possono avere dei naturali difetti, delle imperfezioni e irregolarità che comunque vengono apprezzati dagli amanti del riciclo perchè rendono unici le realizzazioni conferendo quel tocco di originalità. Attraverso dei trattamenti specifici, le aziende specializzate nella lavorazione di mobili con pallet, possono rendere gli arredi anche impermeabili se destinati all’uso esterno e ignifughi per una maggiore sicurezza in casa.

Per gli amanti del bricolage esistono numerosi progetti da realizzare con i bancali. Se ci pensate i bancali rappresentano 'la materia' prima nel fai da te! Li potete trasformare in tantissime cose: divanetti, console, fioriere, tavoli, scarpiere, letti e cucce per animali domestici.

Ora tocca a voi, sbizzarritevi con la creatività!