Arredare con gli stickers murali: come dare un tocco originale alla tua casa

Sapete che si può arredare casa in maniera economica e originale anche con gli stikers murali? Sì perchè la scelta del tocco di classe e dello stile non solo dipendono dai mobili e dal tipo di arredamento ma anche dalle decorazioni come quelle che si possono attaccare ai muri. Gli adesivi murali possono essere la soluzione perfetta per decorare e personalizzare in maniera facile e veloce qualsiasi superficie, qualsiasi tipo di parete all’interno della nostra casa. Essi potrebbero dare alla vostra casa un tocco di vivacità e originalità. Gli adesivi murali sono una vera risorsa, grazie ad essi è possibile rendere qualsiasi ambiente più accogliente, personalizzato e rinnovato ogni volta che lo si vorrà. Sono molto versatili e disponibili in stili, finish, texture, colori, dimensioni e modelli infiniti, così da trovare quelli più adatti alle vostre esigenze. Per non parlare della facilità di applicazione, ed anche il costo, che rispetto ad altre soluzioni, rimane più contenuto.

Scegliere tra i vari modelli disponibili

Le soluzioni disponibili sono davvero infinite, in commercio possiamo trovare tantissimi modelli dalle differenti dimensioni, dalle citazioni di film ai personaggi dei cartoni animati, dalle riproduzioni di animali o di opere d'arte, fino alle composizioni floreali. Di conseguenza, possiamo trovare l'adesivo adatto ad ogni tipo di ambiente, dalla cucina, al bagno, alla camera da letto. Il vantaggio, rispetto ai quadri, è che gli sticker non hanno bisogno di cornici, sono di dimensioni variabili e soprattutto, se il brand è valido, non lasciano segni sul muro. La parete si può personalizzare a piacimento con sticker di ogni dimensione: si va da quelli grandi, come gli alberi, i lampioni, le persone, a quelli più piccoli da disporre a volontà, come le farfalle e i fiori. Infine, le scritte, aforismi e frasi da comporre per ogni occasione e ogni tipo di personalità, con i font e le dimensioni più diverse.

Come applicarli

L’applicazione è semplicissima:

Assicurati che la zona su cui applicherai l’adesivo sia asciutta e senza polvere, nel caso strofina con un panno pulito e asciutto.

Srotola e appoggia l’adesivo in un posto ampio, piano e pulito, con la carta di supporto, ovvero il retro, rivolta verso di te e ritaglia le varie parti che compongono il tuo stikers.

Colloca lo sticker nello spazio prescelto con del nastro adesivo di carta (quello generalmente usato dagli imbianchini) posizionandolo lungo i bordi superiori.

Rimuovi con cautela la carta di supporto dal disegno/testo del tuo adesivo. Inizia da un angolo della carta di supporto, l’immagine deve rimanere sulla carta applicatore.

Attendi una decina di minuti per consentire alla colla dell’adesivo murale di fissarsi bene alla superficie.

Rimuovi orizzontalmente e con cautela la carta applicatore, partendo da un angolo. Se lo sticker inizia a sollevarsi dal muro mentre togli la carta applicatore, aiutalo con le dita ad aderire alla superficie scelta.

Dove acquistare gli stickers murali a Bari, alcuni riferimenti:

Leroy Merlin Bari S. Caterina Str. Santa Caterina, 17

Fabiano Carte da Parati Via Dante Alighieri, 290

Maisons du Monde Via Martiri delle Foibe, 4

IKEA Bari Via Caduti del Lavoro, 5