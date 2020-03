Cinque accessori per dare personalità ad una camera da letto minimal

Una camera da letto minimal ha il vantaggio di essere sobria ed elegante, ma può risultare un po’ fredda e ‘vuota’. Per non perdere la raffinatezza di una stanza col minimo indispensabile, è possibile aggiungere pochi accessori per personalizzarla in base al proprio stile. L’importante è non caricarla di oggetti inutili e cercare di mantenere un taglio coerente con la propria personalità.

Se ami l’arte e i colori, ad esempio, puoi optare per la decorazione delle pareti: sul mercato sono presenti moltissime stampe adesive che creano veri e propri angoli di colore. Oppure, ancora, è possibile optare per mosaici o quadri, che daranno calore e allegria alla camera da letto senza appesantirla con inutili fronzoli. Occhio però a non esagerare: inondare le pareti con quadri e stampe di ogni tipo e colore avrà solo un effetto pacchiano e antiestetico.

Se invece sei un amante della natura, puoi mettere nella tua camera da letto degli angoli verdi: per quanto si pensi che le piante non vadano bene dove si dorme perché ‘catturano l’ossigeno’, in realtà esistono molte specie che, lungi dall’essere nocive, purificano l’aria e fungono da umidificatori naturali. L’Aloe Vera, ad esempio, di notte emette ossigeno e purifica l’aria da ammoniaca, formaldeide e xilene toluene. Un’azione purificante è anche quella svolta da Begonia, Ciclamino e Gelsomino, e quest’ultimo, in più, pare migliorare la qualità del sonno grazie al suo profumo.

Se hai un letto semplice, puoi renderlo più particolare ricorrendo ad una testiera originale e ricca di stile: oltre ad acquistarne in commercio, puoi ricorrere anche al fai da te, optando per vecchie porte o ante di armadi opportunamente ritinteggiate con toni rustici, a romantici drappi di tende o a ritagli di cartone a cui dare la forma di una testiera regale.

Un altro modo per dare personalità ad una camera da letto minimal è quello di usare dei tappeti colorati: l’ideale, anche in questo caso, è evitare di mettere insieme colori e stili che non c’entrano niente l’uno con l’altro. Se la stanza è abbastanza ampia, un paio di tappeti dalle fantasie etniche o in tinte compatibili vanno benissimo.

Ami l’Oriente? Allora un angolo Zen non può che essere auspicabile: puoi orientarti per una statua di Buddha, per un giardino Zen o per un arazzo dalle fantasie Indù. Si tratta in genere di oggetti molto colorati, per cui, anche con questo stile, è meglio non esagerare con le quantità.

E tu, di che camera da letto sei?