Casa piccola e buia? I segreti per ricreare un'abitazione piena di luce

Una casa ben illuminata è sinonimo di spazio e di benessere, gli ambienti sembrano più grandi e la quantità di luce crea un'atmosfera positiva e una sensazione di freschezza. Non tutte le abitazioni hanno però questa fortuna, perchè può capitare di avere le finestre esposte a nord e di vivere in case molto più piccole rispetto ad una volta. Come fare? Come rendere una stanza più luminosa? Ecco alcuni preziosi consigli.

I colori

I colori delle pareti e dei soffitti hanno un impatto molto importante su come si percepisce lo spazio. Se si vuole rendere la stanza più luminosa, quindi, meglio puntare sui colori chiari, in primis il bianco o i colori pastello come l'azzurro e il giallo. I colori più vivaci, invece, possono essere usati per i complementi d'arredo.

Le finestre

Se la stanza è già buia, bisogna evitare tende in tessuto pesante, drappeggiate o con pieghe molto ricche. Sarebbe meglio, invece, lasciare le finestre 'nude' per far entrare più luce possibile. Un'alternativa è quella di puntare su tende leggere e dai colori chiari, magari in tulle, che aiutano a migliorare la luminosità della camera.

L'illuminazione

Se non si ha a disposizione molta luce naturale, si può puntare su quella artificiale. In questo caso, meglio scegliere una luce bianca. Oltre all'illuminazione da soffitto, poi, si possono aggiungere altri punti luce, come applique o lampade da tavolo.

Gli specchi

Gli specchi regalano la sensazione di una stanza più grande e luminosa; basta posizionarne uno in fronte alla finestra per ottenere una stanza più luminosa. Meglio optare per uno specchio della superficie grande e omogenea, con una cornice chiara.

Gli arredi

Anche i mobili fanno la loro parte, e per rendere la casa più luminosa è meglio optare per dei mobili dalle linee leggere e del design slanciato, da completare con elementi decorativi trasparenti o in vetro. Oppure, si possono acquistare dei mobili bassi e di legno naturale, in modo da liberare lo spazio in senso verticale.

