Profumare l'ambiente in maniera naturale: le piante che regalano un piacevole odore in casa

Avere una casa profumata è sinonimo di pulizia. Per non ricorrere ai classici profumatori per ambienti che spesso sono nocivi per la nostra salute, vi suggeriamo alcune piante da tenere in casa in grado di sprigionare un gradevole prufumo