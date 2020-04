Tempo libero e riciclo intelligente: 7 modi per usare i pallet come arredi per la casa

I pallet di legno sono pedane da sempre utilizzate per la spedizione e l'appoggio di materiali industriali. Tuttavia, con un po’ di fantasia, i pallet di legno possono servire per creare oggetti di arredo unici e originali, diventando così una risorsa utile nel design domestico.

Possono infatti essere smontati e rimontati per innumerevoli progetti. Ed è tutto gratis, considerando che viene riciclato.

Per la sua forma, un pallet di legno può facilmente diventare un tavolino. Anche qui, è la creatività a fare la differenza! Un tavolo fatto con i pallet è funzionale sia per ambienti interni che esterni, grazie proprio all’aspetto rustico che ne deriva.

Ad esempio, mettendo insieme due pallet di legno e rifinendoli con olio, cera o un sigillante in poliuretano, si può ottenere un bellissimo tavolo da giardino. Aggiungendo quattro rotelle sotto, il tavolo diventa facilmente spostabile. I tavolini di pallet, per la loro forma, hanno anche un ripiano vuoto in cui è possibile conservare riviste, libri e giornali, per cui aggiungono questa funzione in più che li rende utili per rilassarsi.

Il legno del pallet fa la differenza, a seconda che si voglia un effetto più rustico o più classico. Tuttavia, per un tavolino più elegante, è possibile aggiungere anche un ripiano di vetro sulla parte superiore, e così diventa uno splendido tavolino da salotto.

Un pallet di legno, però, può diventare anche una vera e propria scrivania: basta posizionarlo su quattro gambe robuste e un foglio di compensato: si tratta di un’idea originale, personalizzabile e di gran lunga meno costosa rispetto alle scrivanie che si trovano in commercio.

Due pallet uniti possono poi dar vita ad un comodo divanetto: basta posizionarne uno in orizzontale e l’altro in verticale sulla parte posteriore a mo' di schienale, unendoli con sigillanti molto resistenti. Poi il resto lo fanno dei cuscini molto spessi su cui rilassarsi davanti alla tv.

Se però i pallet orizzontali diventano due (posti uno sopra l’altro), lo stesso divano potrà usufruire dei ripiani vuoti tipici degli stessi pallet: in questo modo si avrà un divano da salotto con spazio di archiviazione per riviste, libri o giocattoli.

Tornando agli spazi all’aperto, i pallet possono dar vita anche a delle sdraio su cui rilassarsi e prendere un po’ di sole in giardino. In questo caso possono essere presi quattro pallet della stessa dimensione, e possono essere posizionati due sotto e due sopra. Poi si può utilizzare la tavola superiore di un quinto pallet per fare uno schienale, da posizionare in obliquo in modo da dare la giusta inclinazione alla spalliera, attaccandolo ai pallet orizzontali con due aste di legno che si aggancino ai due lati della stessa sdraio.

I pallet di legno possono essere utilizzati anche per creare una brandina per il vostro cane o gatto! Basta posizionarvi sopra un cuscino comodo, e il lettino sarà pronto!